Fatih Terim, Galatasaray yönetiminden Moussa Konate'nin transferini istedi

Konyaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, 'Falcao'yu isterim ama Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayım' diyen teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden Moussa Konate'nin transfer edilmesini istedi.

TM Dijital Haber Merkezi

Diagne ile yola devam edilemeyeceğini anlayan Galatasaray yönetimi bir yandan Falcao için yoğun mesai harcarken diğer yandan sürpriz bir forveti gündemine aldı.

KONATE GALATASARAY'IN LİSTESİNDE

Diagne’yi satıp yerine iyi bir golcü almak isteyen sarı kırmızılılar Amiens forması giyen Moussa Konate ile ilgilenirken, Fransızların yıldız oyuncu için 10 milyon Euro istemeleri sarı kırmızılı yönetimi ‘Diagne’yi bir an önce elden çıkarıp Konate’yi almalıyız’ tercihine itti. 2017’de 3,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sion’dan Amiens’e transfer olan Konate Lig 1’de çıktığı 65 maçta 21 gol 4 asist yaparken, 26 yaşındaki Senegalli’nin daha önce Genoa, Krasnodar deneyimleri yaşaması dikkat çekti.

Kanat forvet stiliyle Fatih Terim’den tam not alan Moussa Konate 21 kez Milli Takıma seçilirken, oyuncunun hem iki ayağını kullanması, hem de tek vuruşlardaki becerisi Galatasaray’ın forvet sorununu bitirecek gibi gözüküyor.