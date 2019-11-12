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  3. Fatih Terim, Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez'in transfer edilmesini istedi

Fatih Terim, Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez'in transfer edilmesini istedi

Fatih Terim, Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez'in transfer edilmesini istedi

Devre arasında kadroya takviyeler yapmayı planlayan Galatasaray'ın Milan'dan ayrılmaya hazırlanan Ricardo Rodriguez'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi. İtalyanların gündeme taşıdığı habere göre devre arasında Milan'dan ayrılacak olan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i isteyen takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.

Milan'ın, 2021 yılına kadar sözleşmesi devam etmesine rağmen 27 yaşındaki oyuncuyu maliyetinden kurtulmak için uygun şartlarda bırakacağı iddia edildi.

Sol bek, sol açık ve stoperde forma giyebilen Rodriguez, bu sezon Seri A'da 4 kez Milan forması giyebildi.

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayabileceği belirtiliyor.

(Takvim)


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