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aksam.com.tr
  • 18 Kasım 2020 Çarşamba 08:37
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Fatih Terim mecburi olarak Diagne'ye forma verecek

Fatih Terim mecburi olarak Diagne'ye forma verecek

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Sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle kadro planlaması yapmakta zorlanan Fatih hoca, mevcuttaki tüm oyuncuları değerlendirerek en iyi 11'i sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Ekibiyle birlikte detaylı bir Kayserispor analizi yapan Terim, Falcao'nun yetişmemesi halinde ileride mecburen tekrar Diagne'ye görev verecek. Forvet arkasında Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Feghouli'yi oynatmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, orta sahanın merkezini ise Taylan Etebo ikilisine emaet edecek. Beklerin durumu da henüz belirsiz. Ancak şu anki tabloya göre Şener ile Saracchi öne çıkıyor. Linnes'e yapılacak son test, bu bölgede bir değişikliğe yol açabilir. Stoperde ise Luyindama'nın yokluğunda Donk, Marcao'nun partneri olacak. Kalenin ise bu kez Fatih'e emanet edilmesi bekleniyor. Bir yandan maçın gidişatına göre hamle oyuncularını göz önüne bulunduran Fatih hoca, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlere, "Hazır olun" talimatı verdi.

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