Fatih Terim mecburi olarak Diagne'ye forma verecek

Ekibiyle birlikte detaylı bir Kayserispor analizi yapan Terim, Falcao'nun yetişmemesi halinde ileride mecburen tekrar Diagne'ye görev verecek. Forvet arkasında Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Feghouli'yi oynatmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, orta sahanın merkezini ise Taylan Etebo ikilisine emaet edecek. Beklerin durumu da henüz belirsiz. Ancak şu anki tabloya göre Şener ile Saracchi öne çıkıyor. Linnes'e yapılacak son test, bu bölgede bir değişikliğe yol açabilir. Stoperde ise Luyindama'nın yokluğunda Donk, Marcao'nun partneri olacak. Kalenin ise bu kez Fatih'e emanet edilmesi bekleniyor. Bir yandan maçın gidişatına göre hamle oyuncularını göz önüne bulunduran Fatih hoca, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlere, "Hazır olun" talimatı verdi.
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Christian Luyindama, milli takımda sakatlandı. Koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'e 3 futbolcunun daha eklenmesiyle, Sarı-Kırmızılılar bir anda 6 oyuncusundan yoksun kaldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a samimi açıklamalarda bulundu.
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