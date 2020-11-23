Fatih Terim Mbaye Diagne'ye bel bağladı

Sezon başından beri bir türlü beklentileri karşılayamayan Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in kendisine verdiği şansları kullanamamıştı ancak eksiklerin çokluğu ve Falcao'nun sakatlığının sürmesi sebebiyle Kayserispor karşılaşmasında Terim'in, hücumda Senegalli futbolcuyu kullanması bekleniyor.
Avrupa Ligi ön elemelerinde 2 kez rakip fileleri sallayan Diagne, Süper Lig'de 7 maçta hiç gol atamadı. Bunların 2'sinde ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu için Kayseri sınavı, hocasına kendisini ispat etmek için çok ama çok önemli bir fırsat olacak.
Siyah-beyazlı teknik adam, yöneticiler ve yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede takım ruhunun altını çizdi, “Şartlar olumsuz olsa da büyük maçlarda kötü oynamayız. Hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de güzel bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum” dedi.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu akşam ağırlayacakları Kayserispor maçında forvette mecburen Mbaye Diagne'ye görev verecek.
Medipol Başakşehir'e karşı kaleye geçen ve yaptığı kritik kurtarışlarla övgü toplayan Utku Yuvakuran, teknik heyetin yüzünü kara çıkarmadı.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu
Fenerbahçe, ligde bu sezon ilk 5 dış saha maçında 4 kez galibiyet sevinci yaşadı ve son 15 yılın en iyi deplasman başlangıcına imza attı.