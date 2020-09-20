Fatih Terim Marcao'nun satışına onay vermedi

Sarı-kırmızılılarda Roma'nın gündeminde olan Marcao'nun gidişine Teknik Direktör Fatih Terim'den vize çıkmadı. İtalyan temsilcisinin 13 milyon euroluk teklif yaptığı belirtiliyordu.
2 sene daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoperin kontratının uzatılması ve zam yapılması fikri ön plana çıktı. Bu sezon 850 bin euro, gelecek yıl ise 900 bin euro alacak olan Marcao'nun ücretinin 1.5 milyon euroya çıkarılmasının planlandığı öğrenildi.
24 yaşındaki futbolcuyla yapılacak zam karşılığında uzun süreli bir kontrat yapılmasının düşünüldüğü belirtildi.
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