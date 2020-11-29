Fatih Terim Luyindama'yı riske etmek istemiyor

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da milli takımdan sakat döndü. Geçen sezon ikinci yarıyı kaçıran Luyindama'nın durumu bu kez o kadar ciddi değil. Kayseri maçında görev alamayan genç savunmacının Rize deplasmanında hazır olması ve forma giymesi bekleniyordu. Ancak gelişmeler Luyindama'nın oynamasına engel oldu.
Riske edilmedi
İki hafta sonra takıma dönen oyuncusunun yeterli düzeyde idman yapamadığını düşünen Fatih Terim riske girmedi ve geçen maçta olduğu gibi Luyindama'yı yedekler arasında bekletti. Kongolo'nun yokluğunda Marcao ile Donk ikilisi bu karşılaşmada da savunma tandeminde birlikte oynadılar.
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0'la geçen Galatasaray'ın dış saha performansı yüzleri güldürdü. 5'i koronavirüs izolasyonu olmak üzere 7 eksikle gelinen zorlu deplasmanda ortaya konan futbol ve alınan farklı skor camiada güven sağladı. Geçen sezonlarda deplasman 'fobi'sini bitiremeyen Galatasaray bu sezon deplasmanları 'hobi'ye çevirdi.
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