Fatih Terim kiralık transferi kesinlikle istemiyor

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Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray ligin zirvesine yerleşti. Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına hız verdi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir veto geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasını galibiyetle kapattı. Trabzonspor'a konuk olan sarı kırmızılılar Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak ligin zirvesine oturdu.

Üst üste gelen galibiyetler

Fatih Karagümrük mağlubiyetinin etkilerini hemen üzerinden atan Fatih Terim'in öğrencileri, önce Göztepe'yi ardında da Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluk havasına girdi. Camiada 23'üncü zafere yönelik inanç perçinlendi.

Ocak ayı iple çekiliyor

Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi Galatasaray, Ocak ayını iple çekiyor. Sarı-kırmızılı takımda transferle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Kiralık oyuncu istemedi

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, ocak ayında yapılacak takviyelerle ilgili yönetime raporunu verdi. Terim, kesinlikle kiralık futbolcu istemediğini bildirdi.

Onyekuru örneği

Bu tür oyuncularda zaman zaman yaşanan aidiyet sorunu ve son olarak Onyekuru’nun geçen sezon bitmeden Monaco tarafından çağrılmasını örnek gösteren tecrübeli teknik adam, kiralamaya sıcak bakmadığının altını çizdi.

Satın alma opsiyonlu

Devre arasında transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-kırmızılılarda Terim, Finansal Fair Play kriterlerini aşabilmek için zorunlu satın alma opsiyonunun iyi bir seçenek olduğunu belirtti.

Luyindama formülü

Sezon sonunda UEFA’daki kısıtlamaların kalkacak olması nedeniyle, bu formül ile transfer yapmayı planlayan Cim-Bom, zorunlu satın alma opsiyonuyla bazı isimleri kadroya katmayı planlanıyor.

5+3 milyon euroya bitirildi

Galatasaray, Standart Liege’ten Luyindama’yı kadrosuna katarken de bu yolu izlemişti. 6 aylığına 3 milyon euroya kiraladığı Luyindama’nın sözleşmesindeki opsiyon sezon sonunda devreye girmiş, Demokratik Kongolu futbolcu 5 milyon euroya alınmıştı. Böylece Luyindama 3+5 milyon euroya gelmişti.

25 yaş altına yönelik çalışma

Teknik Direktör Fatih Terim’in transferde yaş konusunda da titiz davrandığı belirtildi. Sarı-kırmızılı teknik adamın 25 yaş veya altında isimlerin transferini ağırlıklı olarak istediği, 30 yaş üstü isimlerin transferine kesinlikle çok soğuk baktığı bildirildi.