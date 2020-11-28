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aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 14:12
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Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'na daha fazla süre verme kararı aldı

Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'na daha fazla süre verme kararı aldı

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Sabah

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçındaki performansıyla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu'na daha fazla şans verme kararı aldı.

Kayserispor karşılaşmasında kısa süredeki oyunu beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim'in de gözüne girdi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, genç oyuncuya daha fazla şans verme kararı aldı.

İki ayağını da etkili kullanan 22 yaşındaki genç hücum oyuncusu bu formunu sürdürürse yakın zamanda ilk 11'e de yerleşebilir.

Galatasaray'da Fatih Terim de onu yıpratmadan, doğru zamanda forma vererek buna hazırlayacak.

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