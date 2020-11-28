Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'na daha fazla süre verme kararı aldı

Kayserispor karşılaşmasında kısa süredeki oyunu beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim'in de gözüne girdi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, genç oyuncuya daha fazla şans verme kararı aldı.
İki ayağını da etkili kullanan 22 yaşındaki genç hücum oyuncusu bu formunu sürdürürse yakın zamanda ilk 11'e de yerleşebilir.
Galatasaray'da Fatih Terim de onu yıpratmadan, doğru zamanda forma vererek buna hazırlayacak.
Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin basında çeşitli haberler çıkarken, 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'ya yakın bir gazeteci efsane futbolcu için "Fakir öldü" dedi.
Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'ın hedeflerinden biri de 10 numara transferi. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda'nın yerine Max Meyer'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Alman yıldızın mutlaka transfer edilmesini istiyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçındaki performansıyla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu'na daha fazla şans verme kararı aldı.
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi kesenin ağzını açtı. Kadıköy'den galibiyetle dönülmesi halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL prim dağıtılacak.
Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Papiss Cisse'nin Süper Lig'de gol atamadığı ender takımlardan biri de Beşiktaş. Tecrübeli forvet, hocası Erol Bulut'a derbide gol sözü verdi.