  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Kasım 2020 Salı 10:40
  • |
  • Son Güncelleme:

Fatih Terim Kenan Karaman'a çok güveniyor

Fatih Terim Kenan Karaman'a çok güveniyor

Paylaş

Sabah

26 yaşındaki gurbetçiye Başakşehir ve Galatasaray'ın talip olduğu ortaya çıktı. Milli futbolcu ise önceliği sarı-kırmızılı takıma verdi.

Bundesliga'dan düşen Fortuna Düsseldorf'un sözleşmesini uzatma teklifini geri çeviren Kenan Karaman'la Başakşehir ve Galatasaray kulüpleri ilgileniyor. Alman ekibinin yeni mukavele teklifini geri çeviren Kenan'ın transferde önceliği Galatasaray'a verdiği bildirildi. Sarıkırmızılılar, sezon başında yıldız oyuncuyla ilgilense de 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini FFP yüzünden ödeyememişti.

OCAK'TA DÜSSELDORF'UN KAPISINI ÇALACAKLAR

Ocak ayında tekrar Fortuna Düsseldorf'un kapısını çalmaya hazırlanan Galatasaray, anlaşma sağlamazsa 26 yaşındaki oyuncu için haziran ayını bekleyecek. Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Arda Turan'ı bonservis ödemeden kadrosuna katan sarı-kırmızılılar sezon sonunda aynı taktiği Kenan'da uygulayacak.

BAŞARILI OLUR

26 yaşındaki futbolcunun grafiği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Tecrübeli hocanın kadrosunda görmeyi çok istediği Kenan'ın, hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapabilmesi, kadroda derinlik isteyen Terim'i alternatif anlamında çok rahatlatacak gibi görünüyor. Fatih Terim'in Kenan Karaman'la ilgili olarak yardımcılarıyla da görüştüğü ve performansına övgü yağdırdığı, Galatasaray'a gelmesi durumunda çok iyi işler yapabileceğine inandığı belirtiliyor.

SON ÜÇ MAÇTA BOŞU YOK

Kenan Karaman A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı son üç maçta Rusya'ya hem deplasmanda hem de İstanbul'da gol atarken, Sırbistan karşılaşmasında asist yaptı. Kenan'ın Düsseldorf'ta da bu sezon iki golü var.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Süper Lig'de tarihi karar hayata geçiyor
Süper Lig'de tarihi karar hayata geçiyor

Süper Lig'de tarihi karar hayata geçiyor

Fener'in eski yıldızı devre arasında Aslan oluyor!
Fener'in eski yıldızı devre arasında Aslan oluyor!

Fener'in eski yıldızı devre arasında Aslan oluyor!

G.Saray'da 3 futbolcuda daha koronavirüs çıktı
G.Saray'da 3 futbolcuda daha koronavirüs çıktı

G.Saray'da 3 futbolcuda daha koronavirüs çıktı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Arda Turan kötü haberi takipçileriyle paylaştı
Arda Turan kötü haberi takipçileriyle paylaştı

Arda Turan kötü haberi takipçileriyle paylaştı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.

Fener'de herkes onu konuşuyor! Hazırlık maçında döktürdü
Fener'de herkes onu konuşuyor! Hazırlık maçında döktürdü

Fener'de herkes onu konuşuyor! Hazırlık maçında döktürdü

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün Fatih Karagümrük ile karşılaştığı hazırlık maçında göz dolduran genç kanat oyuncusu Serhat Ahmetoğlu, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.

Fenerbahçe para basacak
Fenerbahçe para basacak

Fenerbahçe para basacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, YouTube Katıl ve mobil oyunlarla birlikte birkaç yılda önemli bir gelir hedefliyor.

Trabzonspor'da sürpriz transfer iddiası
Trabzonspor'da sürpriz transfer iddiası

Trabzonspor'da sürpriz transfer iddiası

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı çalıştırırken kadrosunda görmek istediği isimler bordomavili takımla anılıyor. Son isim Feyenoord forması giyen Leroy Fer oldu.

Yusuf Yazıcı'ya dev talip! Geçen yıl da istemişlerdi
Yusuf Yazıcı'ya dev talip! Geçen yıl da istemişlerdi

Yusuf Yazıcı'ya dev talip! Geçen yıl da istemişlerdi

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Lazio, Sergej Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak.

Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a destek
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a destek

Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a destek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, ligde zorlu bir fikstüre girdiklerini belirtti, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a tam destek verilmesini istedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.