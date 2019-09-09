Fatih Terim, Kasımpaşa maçına 4-3-1-2 sistemiyle çıkacak

Sarı-Kırmızılılar, Terim’le 4 yıl üst üste şampiyon olduğunda ve UEFA Kupası’nı kazandığında çift forvetli sistemle oynamıştı. İmparator, 2011-13 döneminde üçüncü kez Aslan’ın başına geldiğinde yine çift forvetle sahaya çıkmıştı.

İKİSİNDEN BİRİ KULÜBEYE GİRECEK

FATİH Terim, bu sezon da çift forvetli sisteme dönmeye karar verdi... Falcao’nun yanına Andone ile Babel’i zaman zaman monte edecek olan tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada ise yeni transferler Nzonzi, Seri ve Lemina’ya görev verecek. Saha dizilişi 4-3-1-2 şeklinde olacak. Terim’in bu yeni yapılanmasında Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli’den biri yedek kulübesinde kalacak. Kızağa çekilecek kişi gösterilecek performansların ardından belli olacak.

SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

TECRÜBELİ çalıştırıcı, 4-3-1-2’nin yanı sıra 4-4-2 ve 4-1-3-2’ye de saha içinde dönebilecek. Terim, Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “Oyuncu değiştirmeden saha içindeki sistemi değiştirmeye çalışıyorum” diyerek bunun sinyalini vermişti. Sakat ve cezalıların durumuna göre 4-2-3-1 tercih edilecek. Terim, Cuma günü oynanacak olan Kasımpaşa maçında takımını bu taktikle sahaya sürecek. Seri’nin yokluğunda ortadaki isim Taylan olacak. Soso, forvet arkasına geçecek.

(Güneş)