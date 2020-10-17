  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Ekim 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Fatih Terim kadroyu değiştirecek

Fatih Terim kadroyu değiştirecek

Paylaş

AKŞAM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pazartesi günkü Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Yorgun futbolcular büyük ihtimalle yedek kulübesinde şans bekleyecek.

Milli ara sonrasında Süper Lige yeniden dönüş yapıldı. Galatasaray, pazartesi günü evinde Alanyaspor’u ağırlayacak. Birçok futbolcusunu milli takımlara gönderen Sarı-Kırmızılılar, sakatlık şoku yaşamadı. Ancak ülkeleri için ter döken oyuncularda yorgunluk ve uzun süren yolculukların getirdiği bitkinlik bulunuyor. Radamel Falcao milli takımda attığı golle yıldızlaştı ancak Kolombiyalı futbolunun dönüş yolculuğu problemdi...

SON KARAR MAÇ GÜNÜ 

Fatih Terim’in Alanyaspor karşılaşmasına Diagne’yle başlaması sürpriz olarak kabul edilmeyecek. Aynı zamanda sol bekte yeniden Emre Taşdemir’i görebiliriz. Ligde çok fazla şans bulamayan Ryan Donk da orta sahada yer alabilir. Sezon başından beri hiç dinlenmeyen ve bir de sakatlık geçiren Taylan Antalyalı’nın formasını Hollandalı futbolcuya bırakabileceği konuşuluyor. Terim, 11’le ilgili son kararını maç günü verecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe Beko, elindeki maçı verdi
F.Bahçe Beko, elindeki maçı verdi

F.Bahçe Beko, elindeki maçı verdi

Terim'in en büyük hayali Devler Ligi
Terim'in en büyük hayali Devler Ligi

Terim'in en büyük hayali Devler Ligi

'İkinci yarıda çok kötüydük'
'İkinci yarıda çok kötüydük'

'İkinci yarıda çok kötüydük'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Ömer Erdoğan: Dualarınızı bekliyorum
Ömer Erdoğan: Dualarınızı bekliyorum

Ömer Erdoğan: Dualarınızı bekliyorum

Atakaş Hatayspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan Teknik Direktör Ömer Erdoğan, "Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle." dedi.

Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi
Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

BB Erzurumspor, Hatayspor karşılaşmasının ertelendiğini açıkladı

Hatayspor'da korona kabusu: Sayı 19'a yükseldi
Hatayspor'da korona kabusu: Sayı 19'a yükseldi

Hatayspor'da korona kabusu: Sayı 19'a yükseldi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 1 kulüp çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı

Ahmet Nur Çebi transfer müjdesini verdi
Ahmet Nur Çebi transfer müjdesini verdi

Ahmet Nur Çebi transfer müjdesini verdi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün Vodafone Park'ta yeni transferlerle birlikte medyanın karşısına çıktı. Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarından gelen bir soru üzerine forvet transferini Ocak ayında yapacaklarını açıkladı.

Getafe, pandemiyle mücadele için bir maçlığına isim değişikliğine gitti
Getafe, pandemiyle mücadele için bir maçlığına isim değişikliğine gitti

Getafe, pandemiyle mücadele için bir maçlığına isim değişikliğine gitti

İspanya La liga ekiplerinden Getafe, koronavirüs pandemisiyle mücadele için ismindeki "Geta"yı atarak İspanyolca'da "inanç" anlamına gelen "Fe"yi kulübün yeni ismi yaptı.

Terim'in yeni gözdesi: Zlatan ve Lewandowski potansiyeli var, mutlaka alalım
Terim'in yeni gözdesi: Zlatan ve Lewandowski potansiyeli var, mutlaka alalım

Terim'in yeni gözdesi: Zlatan ve Lewandowski potansiyeli var, mutlaka alalım

‘Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız' diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden, Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki golcü Jonas Wind'in transferini istedi. Tecrübeli antrenönr, 1.90 boyundaki Danimarkalı forvette Zlatan Ibrahimovic ve Robert Lewandowski potansiyeli olduğunu düşünüyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.