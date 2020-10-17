Fatih Terim kadroyu değiştirecek

Milli ara sonrasında Süper Lige yeniden dönüş yapıldı. Galatasaray, pazartesi günü evinde Alanyaspor’u ağırlayacak. Birçok futbolcusunu milli takımlara gönderen Sarı-Kırmızılılar, sakatlık şoku yaşamadı. Ancak ülkeleri için ter döken oyuncularda yorgunluk ve uzun süren yolculukların getirdiği bitkinlik bulunuyor. Radamel Falcao milli takımda attığı golle yıldızlaştı ancak Kolombiyalı futbolunun dönüş yolculuğu problemdi...
SON KARAR MAÇ GÜNÜ
Fatih Terim’in Alanyaspor karşılaşmasına Diagne’yle başlaması sürpriz olarak kabul edilmeyecek. Aynı zamanda sol bekte yeniden Emre Taşdemir’i görebiliriz. Ligde çok fazla şans bulamayan Ryan Donk da orta sahada yer alabilir. Sezon başından beri hiç dinlenmeyen ve bir de sakatlık geçiren Taylan Antalyalı’nın formasını Hollandalı futbolcuya bırakabileceği konuşuluyor. Terim, 11’le ilgili son kararını maç günü verecek.
Atakaş Hatayspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan Teknik Direktör Ömer Erdoğan, "Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle." dedi.
BB Erzurumspor, Hatayspor karşılaşmasının ertelendiğini açıkladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 1 kulüp çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün Vodafone Park'ta yeni transferlerle birlikte medyanın karşısına çıktı. Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarından gelen bir soru üzerine forvet transferini Ocak ayında yapacaklarını açıkladı.
İspanya La liga ekiplerinden Getafe, koronavirüs pandemisiyle mücadele için ismindeki "Geta"yı atarak İspanyolca'da "inanç" anlamına gelen "Fe"yi kulübün yeni ismi yaptı.
‘Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız' diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden, Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki golcü Jonas Wind'in transferini istedi. Tecrübeli antrenönr, 1.90 boyundaki Danimarkalı forvette Zlatan Ibrahimovic ve Robert Lewandowski potansiyeli olduğunu düşünüyor.