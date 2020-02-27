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aksam.com.tr
  • 27 Şubat 2020 Perşembe 10:22
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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 10:27

Fatih Terim kadro kararını verdi! O dörtlü sahne alacak

Fatih Terim kadro kararını verdi! O dörtlü sahne alacak

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Galatasaray, pazar günü Gençlerbirliği karşısında Feghouli, Emre Akbaba, Falcao ve Onyekuru dörtlüsüyle sonuca gitmeye hazırlanıyor. Fatih Terim, hücum planından vazgeçmeyip seriyi 8 maça çıkarmaya kararlı.

Süper Lig’de üst üste 7 maçtan galibiyetle ayrılan ve bu hafta pazar günü Türk Telekom Stadı’nda Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Galatasaray’ın gözü 8. zaferde. Fenerbahçe derbisi sonrası bir yenilenme antrenmanı yapan, ertesi günü dinlenerek geçiren Sarı- Kırmızılı ekip, zorlu mücadelenin provalarına dün itibarıyla başladı.

Teknik patron Fatih Terim, şimdiden Gençlerbirliği’ne karşı kullanacağı taktik kurguyu hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Başkent temsilcisi karşısında Feghouli, Emre Akbaba, Falcao ve Onyekuru dörtlüsüyle sonuca gitmeyi planlıyor.

Seri yine aynı rolde

Ayrıca sakatlığı tam olarak geçmediği için Gençlerbirliği karşısında riske edilmeyecek olan Lemina’nın yerine yine Seri’nin ön liberoda görev yapacağı ve oyun kurucu rolünü üstleneceği belirtiliyor.

(Fanatik)

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