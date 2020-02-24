Fatih Terim Kadıköy'ü fethetti! İmparator yine tarih yazdı...

Galatasaray’ın tarihi başarılarının altında hep onun imzası var; Fatih Terim. İmparator dün bir kez daha tarih yazdı ve Kadıköy’deki 20 yıllık tabuyu yıktı. 22 Aralık 1999’da Cim Bom en son burada kazanmış, o zaman da takımın başında yine Terim maça çıkmıştı.
UEFA Kupası, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 Süper Kupa ile Galatasaray tarihinin tartışmasız en başarılı hocası olan Fatih Terim yine unutulmaz bir işe imza attı.
Tek hedefi 5. yıldız
Falcao’nun golünden sonra büyük sevinç yaşayan, Onyekuru’nun maça noktayı koyan vuruşunun ardından ise havalara uçan Terim, adını tarihe yazdı. Galatasaray’ın başında tam 20 kupa kazanan Fatih Terim’in artık en büyük hedefi, 5. yıldız... Cim Bom, 2 kez daha lig şampiyonu olursa, 5. yıldızı göğsüne takacak.
(Fanatik)
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