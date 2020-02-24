Fatih Terim Kadıköy'ü fethetti! İmparator yine tarih yazdı...

22 Aralık 1999... Dile kolay... Kadıköy’deki son galibiyetin üzerinden tam 20 sene geçti ve Galatasaray’ın tarih yazarı Fatih Terim, büyük hasreti bitirdi. UEFA Kupası, 8 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ile Sarı-Kırmızılı kulübün tartışmasız en başarılı hocası olan İmparator, yine tarih yazdı, Kadıköy’ü yıktı.

Galatasaray’ın tarihi başarılarının altında hep onun imzası var; Fatih Terim. İmparator dün bir kez daha tarih yazdı ve Kadıköy’deki 20 yıllık tabuyu yıktı. 22 Aralık 1999’da Cim Bom en son burada kazanmış, o zaman da takımın başında yine Terim maça çıkmıştı.

UEFA Kupası, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 Süper Kupa ile Galatasaray tarihinin tartışmasız en başarılı hocası olan Fatih Terim yine unutulmaz bir işe imza attı.

Tek hedefi 5. yıldız

Falcao’nun golünden sonra büyük sevinç yaşayan, Onyekuru’nun maça noktayı koyan vuruşunun ardından ise havalara uçan Terim, adını tarihe yazdı. Galatasaray’ın başında tam 20 kupa kazanan Fatih Terim’in artık en büyük hedefi, 5. yıldız... Cim Bom, 2 kez daha lig şampiyonu olursa, 5. yıldızı göğsüne takacak.

(Fanatik)