Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9506
  • 6,6727
  • 289.255
  • 115077
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fatih Terim, Jose Mourinho'dan Victor Wanyama'yı istedi

Fatih Terim, Jose Mourinho'dan Victor Wanyama'yı istedi

Fatih Terim, Jose Mourinho'dan Victor Wanyama'yı istedi

Sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi ile yolları ayıracak olan Galatasaray'ın hedefindeki ön libero belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Tottenham Hotspur formasını giyen Victor Wanyama'yı gündemine aldı. İki kulüp arasında resmi görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim çok yakın arkadaş olduğu Tottenham menajeri Jose Mourinho ile görüşerek Kenyalı yıldızın transferinde kolaylık yapılmasını istedi.

Portekizli hocanın bu sezon ligde 2 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki Wanyama'yı bırakmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun kararı transferde belirleyici olacak.

14 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2016 yılında 14 milyon Euro karşılığında Southampton'dan Tottenham'a transfer olan Wanyama sert futbolu ile biliniyor. Kenyalı oyuncu iki sezondur çok az forma şansı buluyor.

SON 2 SEZONDA 15 MAÇ

Tottenham'ın geniş kadrosu içinde forma bulmakta zorlanan Victor Wanyama son iki sezonda Premier Lig'de 15 maçta oynayabildi. Kenyalı yıldızın sezon başı Brugge'e transferi son anda yatmıştı.

ARALARINDAN SU SIZMIYOR

Fatih Terim ve Jose Mourinho'nun çok uzun yıllara dayanan bir dostluğu var... İki teknik adam birçok kez birbirine rakip olmuş ve verdikleri samimi pozlarda gündeme oturmuştu.

(Takvim)


Yılbaşı için rota Amsterdam
Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?
'Bana hediye almaya paranız yetmez'
Ferhat ile Şirin dizisinden kötü haber geldi!
Hande Erçel'e büyük şok! Azize'den üzen haber geldi

Altın Fiyatları Ne Kadar? 30 Aralık Çeyrek Altın ve Gram Altın Fiyatları

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

Resimli yeni yıl mesajları.. 2020 en güzel, aileye, arkadaşa, sevgiliye yılbaşı mesajları...