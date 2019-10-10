Fatih Terim, Galatasaray yönetiminden Joao Mario'nun transferini istedi
Süper Lig’e son 30 yılın en kötü başlangıcını yapan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, devre arası transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam, Porto B takımında forma giyen Joao Mario istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Portekiz ekibiyle görüşmelere başladı.
Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronunun özellikle kanatlardaki aksaklığı giderecek çözümler aradığı ve bu nedenle gelecek vaat eden bir isim olarak gördüğü Portolu Joao Mario için araştırmalara başladığı öğrenildi.
Porto B Takımı formasını giyen ve aynı zamanda Portekiz U20 takımında da oynayan 1.76 boyundaki 19 yaşındaki oyuncuyu bugünkü Hollanda maçında takip ettirecek olan Terim, gelecek rapora göre hareket edecek.
(Star)