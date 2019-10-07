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Fatih Terim istifa mektubunu cebine koydu

Fatih Terim istifa mektubunu cebine koydu

Gençlerbirliği maçından sonra yönetimi hedef alan açıklamalarda bulunan Fatih Terim, istifa mektubunu cebine koydu.

TM Dijital Haber Merkezi

Geride bıraktığımız sezon bazı maçlardan sonra yaptığı açıklamalar yüzünden TFF tarafından ağır cezalar alan Fatih Terim’in bu sezon da aynı senaryoları yaşaması tecrübeli teknik adamı çileden çıkardı.

FATİH TERİM'DEN MHK'YE HALİL UMUT MELER TEPKİSİ

0-0 biten Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra Halil Umut Meler’in gösterdiği yönetimi hedef alan ve ‘Biraz da ceza almayanlar’ konuşsun diyerek yönetime sert mesajlar gönderen başarılı çalıştırıcının yalnız bırakıldığı belirtilirken, yaşanan gelişmelerin ardından Fatih Terim’in istifa mektubunu cebine koyduğu ifade edildi. Takımını yönetme dışında yapılan transferlerle, TFF’yle, hakemlerle, rakip kulüplerin yöneticileriyle karşı karşıya kalan Terim’in tek başına mücadele etmesi Mustafa Cengiz’le köprülerin atılmasına neden olurken, milli maçlar arasında buzların erimemesi halinde Galatasaray’da ani gelişmelerin yaşanabileceği bildirildi.

Mustafa Cengiz Fatih Terim’in ‘Ben konuşursam ceza alırım, biraz da ceza almayanlar konuşsun’ sözleri üzerine şu açıklamaları yapmıştı…

"HERKES KENDİ GÖREVİNİ YAPSIN"

“Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele kendi görevini yapması, konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların görevini yapması. Biz hiçbir zaman ‘Şu niye oynamadı, neden şu kişi 11’de’ gibi yanlışın içine girmeyiz.”

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