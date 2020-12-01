Habertürk

Çaykur Rizespor deplasmanından farklı galibiyetle dönen Galatasaray'da takımın ortaya koyduğu futbol yüzleri güldürdü. Olumlu mesajlar alan Fatih Terim istediği takımı sahada görmeye başladı.

Sezona iyi başladıktan sonra düşüşe geçip ardından tekrar yükselişe geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim gelecekten çok umutlu... Yaz döneminde gerçekleştirmek istediği kadro değişiminde yönetim kanadından başarı sağlanamayınca eldeki oyuncuların birçoğundan beklenmeyen verimi alan deneyimli teknik adam, hayalindeki takımı sahada görmeye başladı.

1996-2000 döneminde üst üste 4 şampiyonluk kazanıp ardından da UEFA Kupası'nı kaldıran İmparator, o dönemde oynattığı futbolu bugün de Sarı-Kırmızılı taraftarlara göstermek istiyor.

Başta orta saha oyuncuları olmak üzere sürekli alan daraltarak rakibe baskı yapan ve tempolu bir oyun anlayışını takımından görmek isteyen Terim, bir önceki hafta oynanan Kayseri maçında bu sinyalleri almıştı. Sayısız kaçan pozisyonun ardından Sarı-Kırmızılılar sahadan 1-1 beraberlikle ayrılsa da Terim doğru yolda oldukları yönünde oyuncularını telkin etti.

Bir hafta sonra çıkılan Rize deplasmanında ise öğrencileri onu yanıltmadı. Topun olduğu her alanda rakibe kalabalık bir şekilde baskı yapan Cimbom, istatistiklerde de fark attı. Ligde toplam 9 maça çıkarken son oynadığı 6 karşılaşmada da bileği bükülmeyen Rize'yi 4-0 gibi net bir skorla yenmeyi başardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonunda oyuncularını tebrik ederken skordan çok oyundan memnun olduğunu ifade etti. 96-00 dönemindeki gibi bir oyun anlayışını görmeye başlayan deneyimli teknik adamın, özellikle Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Emre Kılınç'tan orta sahada tıpkı Suat-Emre-Okan gibi rakibe sürekli baskı yapmalarını istediği öğrenildi.