Fatih Terim istedi, Galatasaray transferi bitiriyor!

Yeni sezonda transferde ağırlığı yerli isimlere verecek olan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Mert Hakan ve Emre Kılınç ile protokol yapan Sarı-Kırmızılılar’ın gündeminde Oğulcan Çağlayan, Semih Kaya, Arda Turan gibi pek çok isim daha var. Cim Bom, gurbetçi piyasasını da yakından araştırıyor. Sassuolo forması giyen sağ bek Mert Müldür konusunda girişimlerini sürdüren Aslan’da bir başka hedef Salih Özcan. Scout (izleme) ekibinin önerdiği Salih’e teknik direktör Fatih Terim’in de onay verdiği öğrenildi. Bonservisi Köln’de olan ve bu sezon kiralık forma giydiği Holstein Kiel’de yıldızlaşan 22 yaşındaki Salih, Bundesliga 2’de çıktığı 22 maçta 5 gol, 6 asistlik skor performansı gösterdi.
1 yıl kontratı kaldı
Köln ile 1 yıl sözleşmesi kalan Salih’in uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katılması bekleniyor. Galatasaray’ın profesyonelleri harekete geçerken, potansiyeli yüksek genç ismin kimseye kaptırılmaması için acele edilecek. Alman basınına göre de Cim Bom bu transferde oldukça ciddi. Almanya Milli Takımı’nın da tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Salih, orta sahanın merkezinde 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor.
(Fanatik)
Galatasaray ve Arsenal genç stoper için karşı karşıya geldi. İngiliz ve Alman basını, Sarı-Kırmızılı takımın Eray Cömert için ilk teklifi yaptığını yazdı. Şimdi Arsenal'in Basel'li futbolcu için İsviçre kulübüne yapacağı teklif merakla bekleniyor.
Vakıfbank'ta tam 20 kupa kaldıran Gözde Kırdar karantina günlerini ve planlarını AKŞAM'a anlattı: “Sakin ve huşu içinde bir hayatım var. Çalışmak zorunda olan annelere lafım yok ama ben kendi annemi örnek alıyorum. O da öğretmenliği bırakıp, bize bakmış. Kendi çocuğuma bakmak, anneliği doya doya yaşamak istiyorum.”
Hasan Çetinkaya, “Berke'yi kiralamak istiyoruz. Onlar da sıcak bakıyor. Emre Belözoğlu ile konuştuk” dedi. Bu açıklamalarla birlikte Emre'nin Fenerbahçe'deki Sportif Direktörlük görevi de netleşmiş oldu.
Beşiktaş erkek futbol takımıyla 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan Vodafone, kadın futbol takımına sponsor olmak için anlaşmaya vardı.
Fatih Terim, scout (izleme) ekibinin önerdiği Salih Özcan'ı onayladı, operasyon başladı. Sarı-Kırmızılılar, Kiel'de müthiş bir sezon geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kimseye kaptırmak istemiyor.
Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı Bjelica net konuştu: “Fenerbahçe'yle görüştüm. Ancak henüz bir anlaşma yok. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım.”
Bir yandan sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Mısır basını Karadeniz ekibinin, Zamalek takımında forma giyen 25 yaşındaki Faslı sol açık Achraf Bencharki ile anlaştığını duyurdu.