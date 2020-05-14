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aksam.com.tr
  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:08
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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:08

Fatih Terim istedi, Galatasaray transferi bitiriyor!

Fatih Terim istedi, Galatasaray transferi bitiriyor!

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Fatih Terim, scout (izleme) ekibinin önerdiği Salih Özcan'ı onayladı, operasyon başladı. Sarı-Kırmızılılar, Kiel'de müthiş bir sezon geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kimseye kaptırmak istemiyor.

Yeni sezonda transferde ağırlığı yerli isimlere verecek olan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Mert Hakan ve Emre Kılınç ile protokol yapan Sarı-Kırmızılılar’ın gündeminde Oğulcan Çağlayan, Semih Kaya, Arda Turan gibi pek çok isim daha var. Cim Bom, gurbetçi piyasasını da yakından araştırıyor. Sassuolo forması giyen sağ bek Mert Müldür konusunda girişimlerini sürdüren Aslan’da bir başka hedef Salih Özcan. Scout (izleme) ekibinin önerdiği Salih’e teknik direktör Fatih Terim’in de onay verdiği öğrenildi. Bonservisi Köln’de olan ve bu sezon kiralık forma giydiği Holstein Kiel’de yıldızlaşan 22 yaşındaki Salih, Bundesliga 2’de çıktığı 22 maçta 5 gol, 6 asistlik skor performansı gösterdi.

1 yıl kontratı kaldı

Köln ile 1 yıl sözleşmesi kalan Salih’in uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katılması bekleniyor. Galatasaray’ın profesyonelleri harekete geçerken, potansiyeli yüksek genç ismin kimseye kaptırılmaması için acele edilecek. Alman basınına göre de Cim Bom bu transferde oldukça ciddi. Almanya Milli Takımı’nın da tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Salih, orta sahanın merkezinde 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor.

(Fanatik)

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