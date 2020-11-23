Fatih Terim istedi, Galatasaray Leipzig ile masaya oturdu

Fatih Terim, memnun olduğu Saracchi’nin takımda kalmasını isterken Bundesliga ekibi 12 milyon Euro’ya aldığı oyuncunun satış rakamını G.Saray’a iletti. Ocakta transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini takımda vedalaşılacak isimlerden elde edilecek gelir belirleyecek.
Geçen sezonun devre arasında geldiği Galatasaray’da sergilediği performansla göze giren ve teknik direktör Fatih Terim’in ‘vazgeçilmez’ isimlerinden olan Marcelo Saracchi için kulüpten ilk adım atıldı. Sarı kırmızılılar kiralık sözleşmesi 2021 Mayıs ayında bitecek olan Uruguaylı sol bekin bonservisini almak için Leipzig’in kapısını çaldı. Ocak 2020’de 500 bin Euro’ya 1.5 yıllığına kiralanan Saracchi’nin kontratında satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Leipzig indirim yaptı genç yıldız da kalmak istiyor
Saracchi’nin de kalmak istediği ve bu transfere sıcak baktığı ifade edilirken Alman ekibi ise 22 yaşındaki sol bek için Galatasaray’dan 5 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Leipzig’de 2 sezon önce 12 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı ve 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saracchi‘nin satışına olumlu baktığını ortaya koymuş oldu. G.Saray’ın bonservisini almak istediği Saracchi için Ocak 2021’de adım atıp atmayacağını ise ‘bütçesi’ belirleyecek.
10 milyon Euro’luk satış yapılırsa tapusu alınacak
FFP kriterleri kapsamında bonservis kısıtı bulunan Galatasaray transfer geliri elde ederse Saracchi için Leipzig ile masaya oturacak. Ancak Aslan’da Marcao, Luyinmada gibi birçok kulübün izlediği isimlere cazip bir teklif gelip gelmemesi, satışları belirleyecek. Sarı kırmızılılar Ocak ayında 10 milyon Euro ve üzerinde bir bedelle oyuncu satışı yapabilirse Saracchi nin sezon sonu beklenmeden bonservisi alınacak.
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