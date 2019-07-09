Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7382
  • 6,4356
  • 257.251
  • 98903.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi an meselesi

Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi an meselesi

Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi an meselesi

Galatasaray'da adını duyuran Arda Turan ile Terim arasında buzlar eridi. Yönetim de yıldız oyuncunun geri dönmesine onay verdi. Başakşehir ve Barcelona ile görüşüldükten sonra bu transferin mutlu sonla bitmesi bekleniyor..

G.Saray'da Arda Turan sesleri daha gür duyulmaya başladı... Bir süredir yuvaya geri döneceği söylenen yıldız futbolcu konusunda son günlerde önemli gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı. Fatih Terim'in de Arda Turan'ın transferine onay vermesi yönetimi harekete geçirdi.

KIRGINLIKLAR GERİDE KALDI

Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Arda ile kırgınlık yaşayan Terim'in eski öğrencisiyle buzları erittiği öğrenildi. Arda'nın G.Saray'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri izlediği öne sürüldü.

BAŞAKŞEHİR GÖNDERMEK İSTİYOR

Bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan'ın Başakşehir'le 1 yıllık kiralık sözleşmesi daha bulunuyor. Başakşehir'in yüksek bedeli nedeniyle Arda'yı göndermek istediği belirlendi.

YÖNETİM TERİM'LE GÖRÜŞECEK

G.Saray Yönetimi'nin Arda Turan transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Yönetim Terim'le görüşerek transferi mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor.  (Takvim)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Hadise Sinan Akçıl'a taş mı attı?' Evlenmiyorum çünkü...
Alişan'dan güldüren halay! Duvara tırmandı
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></p> <p>Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Suriye´deki

Suriye’deki S-300’ler, İsrail Uçaklarını Neden Durduramıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NASA Dünya'nın son halini yayınladı!

İstanbul'da günübirlik tatil fırsatı