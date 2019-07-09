Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi an meselesi
Galatasaray'da adını duyuran Arda Turan ile Terim arasında buzlar eridi. Yönetim de yıldız oyuncunun geri dönmesine onay verdi. Başakşehir ve Barcelona ile görüşüldükten sonra bu transferin mutlu sonla bitmesi bekleniyor..
G.Saray'da Arda Turan sesleri daha gür duyulmaya başladı... Bir süredir yuvaya geri döneceği söylenen yıldız futbolcu konusunda son günlerde önemli gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı. Fatih Terim'in de Arda Turan'ın transferine onay vermesi yönetimi harekete geçirdi.
KIRGINLIKLAR GERİDE KALDI
Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Arda ile kırgınlık yaşayan Terim'in eski öğrencisiyle buzları erittiği öğrenildi. Arda'nın G.Saray'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri izlediği öne sürüldü.
BAŞAKŞEHİR GÖNDERMEK İSTİYOR
Bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan'ın Başakşehir'le 1 yıllık kiralık sözleşmesi daha bulunuyor. Başakşehir'in yüksek bedeli nedeniyle Arda'yı göndermek istediği belirlendi.
YÖNETİM TERİM'LE GÖRÜŞECEK
G.Saray Yönetimi'nin Arda Turan transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Yönetim Terim'le görüşerek transferi mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor. (Takvim)