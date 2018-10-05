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Fatih Terim iki ismin biletini kesti

Fatih+Terim+iki+ismin+biletini+kesti

Fatih Terim bileti kesti, yönetim harekete geçti. Ocak ayında Belhanda ve Feghouli'nin satılması için çalışma başlatan Sarı-Kırmızılılar, iki yıldızın menajerini de İstanbul'a davet etti.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta maçında Porto deplasmanından eli boş dönen Galatasaray'da, fatura iki yıldıza kesildi.

Maçtan sonra Porto forması giyerek sahada gezen ve yüzü sürekli gülen Belhanda ile takımın en çok kazananı olmasına rağmen bekleneni bir türlü veremeyen Feghouli, tamamen gözden çıkarıldı.

Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla, bu iki futbolcu da satış listesine konuldu. Ayrıca yönetim, işi sağlama almak adına iki yıldızın menajerini de İstanbul'a davet etti. Önümüzdeki hafta görüşmeler yapılacak.

Hedefte Çin ve Araplar var

Galatasaray Yönetimi'nin satış planında Arap ve Çin kulüpleri başı çekiyor. Ocak ayında iki ligde de transfer döneminin açılacak olması, bu oyuncuların satışını cazip kılıyor. Feghouli ve Belhanda'nın menacerleriyle birlikte transferin yol haritası çizilecek. Duruma göre oyuncuların bonservisinde de kolaylık sağlanması düşünülüyor.

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