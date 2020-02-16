Fatih Terim: Herkesle her yerde oynayabiliriz

Terim’in açıklamaları şu şekilde;
Çarşamba günü eforu yüksek bir maç oynadık. Onun üzerine bu kolay olmadı. Malatya dirençli bir takım. Buna rağmen oyunu kontrolümüz altında götürdük. Daha az pas yaptık gibi görünüyor. 2'yi bulsanız olay başka yerlere gidebilirdi. Malatya'da çok kaçırmıştık ve 1-1 bitmişti. Bu puanlar çok önemli. Taraftarımızla beraber birlikte yürüyeceğiz. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. Kolay değil.
FALCAO’YU DENEMEK İSTEDİK
Bazı sakat oyuncular olmadığı zaman işler değişiyor. Bugün Falcao'yu da biraz denedik. Dönmesi bizim için sevindirici. Memnunum takımımdan. Her puan kaybında aşağıya gitmeniz muhtemelken sorumluluğu alıp çok iyi oynamak ve galip gelmek önemli. Oyuncularımı kutluyorum, inşallah yürüyüşümüz devam ediyor.
GALATASARAY HER YERDE HERKESLE OYNAR
Maçtan önce Lemina'nın karın adalesinde bir sıkıntı vardı. Şimdi doktorla konuştum, arka adalesinde sıkıntı var. Rolü de üstlendiği sorumluluk da herkesin yapacağı bir iş değil. Sıkıntı çıkmaz umarım, ama çıkarsa da Galatasaray her yerde herkesle oynar.
Galatasaray, kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 6 maçı kazanmayı başardı.
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u ağırladığı karşılaşmanın son anlarında sarı-kırmızılılar adına kötü bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Malatyaspor engelini Adem Büyük'ün golüyle 1-0 geçmesini bildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liderliğe uzandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Geldiğimiz yeri sakın kimse abartmasın. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz de. Onun için orayı muhafaza etmek, her maça da aynı ciddiyetle bakmak lazım, belki daha fazla. Şu anda ne olduğun önemli değil, nerede bitireceğin önemli. Nereye gideceğin önemli. Nasip" dedi.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşırken sarı kartı bulunan Gökhan Töre'nin 39. dakikada yaptığı hareketin sarı kartlık olduğu tepkisi vardı