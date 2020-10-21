Fatih Terim: 'Herkes kendine çeki düzen versin'

Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim performansı düşük isimlere neşteri vurmuş ve Alanyaspor karşısında yıldız oyuncuları yedek soyundurmuştu.
Ancak bu değişimden beklediğini alamayan sarı-kırmızılılar evinde Akdeniz ekibine 2-1 kaybetmekten kurtulmadı. Etebo 15 dakika içinde iki sarı kart görerek takımını eksik bırakırken, yapılan bireysel hatalar ise Fatih Terim'i çileden çıkardı. En çok da pas hatalarına kızan tecrübeli teknik adam dünkü izin planını da iptal edip idman yaptırdı.
İŞ İŞTEN GEÇMEDEN...
Maç sonu konuşmasını antrenmanda yapan Fatih Hoca, "Lige başladığımız oyunun çok uzağındayız. Her geçen gün iyiye gitmemiz gerekirken, geriye gittik. Yapılan bireysel hataların faturası çok ağır oluyor. Herkesin hemen kendine çekidüzen vermesi gerekiyor. Bundan sonra kimsenin yeri garanti değil. İş işten geçmeden çok hızlı bir şekilde eski halinize gelmenizi istiyorum"' diyerek oyuncularına göz dağı verdi.
Yorgunluğa ve performansa dayalı rotasyon yapan Terim'in Erzurum maçında da kadroda nöbet değişimine gitmesi bekleniyor.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor derbisi öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Bulut'un, “Her hafta istediğimiz seviyeye adım adım ulaşıyoruz. Kadıköy'de sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacağız. Rakibimiz kötü sonuçlara son vermek için ekstra motivasyonla sahaya çıkacak. Daha dikkatli olmak zorundayız" dediği öğrenildi.
Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a sahasında mağlup olan Galatasaray'da bir yandan da gözler transfere çevrilmiş durumda. Devre arası kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Fenerbahçe'den ayrılan yıldız isme kanca attı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, performansları her gün geriye giden Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'i yönetime şikayet etti.
Alanya yenilgisi sonrası izin değil idman vardı, sert yüzünü gösteren tecrübeli teknik adam "Herkesin hemen kendine çeki düzen vermesi gerekiyor" dedi.
Galatasaray'da Falcao ve Diagne beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip son 3 maçta 8 puan kaybederken sadece bir gol atabildi. O da penaltıdan geldi. Bu durum teknik heyet ve taraftarları düşündürüyor.