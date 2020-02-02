Fatih Terim: Her hafta farklı bir hikaye

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Terim, "İşin tekniği taktiği fiziği bir yana, bu tip periyotların psikolojisinin iyi yönetilmesi gerekir. Rakipler puan kaybetmiş, bunun yanında neredeyse hiç puan kaybetme şansınız yok, böyle olunca işin psikolojisi çok kolay değil. Oyunda değişimin söz konusu olduğu görülüyor. Bugün beraber oynamayı, birbirlerine güvenmeyi gösterdiler. Her geçen maç oynama süresini daha da arttırıyorlar. 3 puan, artık bizim için, hele de kendi evimizde kazanmak çok güzel" dedi.
Şampiyonluk yarışı için görüşleri sorulan deneyimli hoca, "Zirvenin ortağı çok, rakipler çok fazla. Her hafta ayrı bir hikaye, her maç ayrı bir senaryo. Hiç kimseye bakmadan, her maçı ayrı düşünüp, ayrı analiz ederek, sadece kendi oyunumuza ve 3 puana odaklanmamız lazım. O zaman rakiplerin kaybının bir anlamı oluyor" ifadelerini kullandı.
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