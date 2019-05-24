Fatih Terim, Gökhan Töre ile telefonda transfer görüşmesi yaptı: Sana ihtiyacım olacak

Galatasaray'ın listesinde olan Gökhan Töre, teknik direktör Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Terim'in, Feghouli'ye alternatif olarak düşündüğü milli oyuncuya "Sana ihtiyacım olacak" dediği öğrenildi.

Bu görüşme sebebiyle oldukça mutlu olan Gökhan Töre'nin de "Kendimi yeniden ispatlayacağım" sözünü verdiği belirtildi.

(Türkiye)