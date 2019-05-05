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Fatih Terim: Top Caner'den çıkıyor

Fatih Terim: Top Caner'den çıkıyor

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yenerek zirveye oturduğu maçın ardından Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliği aldığı maçta atılan ilk golden önce topun sarı-kırmızılı futbolculardan dışarıya çıktığı konusunda Beşiktaşlı futbolcular büyük bir itirazda bulundu.

Karşılaşmanın ardından bu pozisyonu değerlendiren Terim, "İlk Fenerbahçe maçından sonra çoğunuz, özellikle burada olmayıp haber yapanlar, koca maçı taça mı sığdıracağız demişti. Demek ki futbolda her şey önemli. Ama Caner'in ayağına top değiyor. Taç bizim. Biz de istediğimiz gibi çabuk başlarız" dedi.

Maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın performansını da değerlendiren Terim, "Hakem bugün iyiydi, her zaman söylüyoruz tabii de. Bugün hakemler iyiydi, tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Belhanda'nın pozisyonunda hakemin haklı olduğunu ifade eden Terim, "Biz o kadar çok sakattan, cezadan, başka şeylerden çektik ki, fazla olsun da bize olsun diyorum. Yine cezalıyız, Belhanda yok ki hatalıydı, hakem haklıydı." dedi.

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