Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7077
  • 6,2634
  • 276.634
  • 103061
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında Ryan Donk'a ilk 11'de görev verecek

Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında Ryan Donk'a ilk 11'de görev verecek

Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında Ryan Donk'a ilk 11'de görev verecek

Fatih Terim, PSG maçında sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer verdiği ve hatasıza yakın bir oyun ortaya koyan Donk'u ödüllendirmeye hazırlanıyor.

Fatih hoca PSG maçında sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer verdiği ve hatasıza yakın bir oyun ortaya koyan Donk'u ödüllendirmeye hazırlanıyor.

Hollandalı futbolcunun, Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11'de forma giyeceği öğrenildi. Terim'in ya Marcao'yu dinlendirip Luyindama - Donk ikilisini kullanacağı ya da üçlü savunma denemesine devam edeceği bildirildi.

Tudor döneminde kadro dışı kalıp, Terim gelince şampiyonluğa büyük katkı sağlayan ve kendisine verilen her görevi başarıyla yerine getiren Donk'un performansı, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

(Fanatik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sonunda evleri ayırdılar! Yeni villasının kirası dudak uçuklattı
Can Yaman İspanya yolcusu
Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün ilk kez konuştu!
Görenler tanıyamadı! Buse Varol'un inanılmaz değişimi...
Demet Özdemir, Can Yaman defterini tamamen kapattı
<p>Türkiye´deki çeltik üretiminin yüzde 44´ünün gerçekleştiği Edirne´nin Meriç ve İpsala ilçelerinde

´Beyaz Altın´da Hasat Heyecanı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bu yöntemle arabanız daima temiz kalacak! İşte mucizevi sprey...