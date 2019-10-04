Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında Ryan Donk'a ilk 11'de görev verecek

Fatih hoca PSG maçında sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer verdiği ve hatasıza yakın bir oyun ortaya koyan Donk'u ödüllendirmeye hazırlanıyor.

Hollandalı futbolcunun, Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11'de forma giyeceği öğrenildi. Terim'in ya Marcao'yu dinlendirip Luyindama - Donk ikilisini kullanacağı ya da üçlü savunma denemesine devam edeceği bildirildi.

Tudor döneminde kadro dışı kalıp, Terim gelince şampiyonluğa büyük katkı sağlayan ve kendisine verilen her görevi başarıyla yerine getiren Donk'un performansı, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

(Fanatik)