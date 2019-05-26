Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fatih Terim gelecek sezon Mitroglou'yu birinci forvet olarak kullanmayı düşünüyor

Fatih Terim gelecek sezon Mitroglou'yu birinci forvet olarak kullanmayı düşünüyor

Fatih Terim gelecek sezon Mitroglou'yu birinci forvet olarak kullanmayı düşünüyor

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da bekleneni veremeyen Kostas Mitroglou, yaz kampında İtalyan kondisyoner Bartali'ye teslim edilerek yeni sezonda forvette komutayı devralacak.

Ara transferin son günü gelen Kostas Mitroglou'nun Galatasaray'daki bir golünün değeri 750 bin Euro oldu. 9 kez giydiği sarı-kırmızılı formayla sadece ligde Akhisar'a ve kupada Yeni Malatya'ya gol atabilen Mitroglou sakatlık problemi yüzünden beklentileri karşılayamadı. Ancak Galatasaray, Yunan forvetten umudunu kesmedi.

Kiralık sözleşmesi 1 yıl daha devam eden Mitroglou'nun kadroda tutulacağı öğrenildi. Dış basında çıkan 'Marsilya'ya geri gönderilecek' haberleri ise gerçeği yansıtmıyor.

BİRİNCİ FORVET OLACAK

Diagne'ye iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacak sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezonda forvette 2. alternatifi olarak Mitroglou'yu düşünüyor. 

Hazırlık kampını heyecanla bekleyen 30 yaşındaki Yunan golcü, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'ye emanet edilecek ve yüzde 100 hazır hale getirilecek. 

Bartali devre arası kampında özellikle Belhanda-Feghouli ikilisini fizik olarak üst seviyeye getirmiş ve teknik heyeti rahatlatmıştı. Fatih Terim ve yardımcıları, Diagne ile benzer özelliklere sahip olduğunu düşündükleri Mitroglou'dan yeni sezonda ciddi katkı bekliyor.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akbağ'ın mutlu anları
Şampiyonluk kutlamalarına İrem Derici damgası!
Buse Varol'dan eşi Alişan'a büyük övgü
10 kiloluk kostüm!
Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Türk düşünce hayatında, fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan şair Kısakürek, yaşamı boyunca

Necip Fazıl Kısakürek Vefatının 36. Yılında Anılıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yassı Ada'daki muhafız subayın gizlice ektiği fotoğraflar

Babasının anısını yaşatmak için yaptırdığı balmumu heykeli görenleri şaşırtıyor