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aksam.com.tr
  • 22 Mart 2020 Pazar 10:02
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  • 22 Mart 2020 Pazar 10:02

Fatih Terim Galatasaray'ın yeni stoperini buldu: Dusan Stojinovic

Fatih Terim Galatasaray'ın yeni stoperini buldu: Dusan Stojinovic

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.

Beşiktaş maçından sonra idmanları iptal eden Fatih Terim, evine kurdurduğu WyScout futbolcu izleme programı üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.

Terim'in günde en az 3-4 maç izlediği özellikle doğru ücretlerle uygun transfer edilebilecek oyuncular üzerinde durduğu öğrenildi.

Şimdiye kadar izlediği birkaç oyuncu için scout ekibinden ek raporlar talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Devre arasında yaş ortalamasını düşüren Fatih Terim yaz transfer döneminde de bu hamlesine devam etmeyi planlıyor.

7-8 MAÇINI İZLEDİ

Bu nedenle genç isimlere öncelik veren sarı-kırmızılı teknik adamın, üzerinde durduğu oyunculardan birisinin ise Slovenya U21 Milli Takımı'nda oynayan Dusan Stojinovic olduğu bildirildi.

Luyindama'nın satılması ihtimali nedeniyle Terim'in 1.87 boyundaki stoperi 7-8 farklı maçta izlediği ve hepsinde de çok beğendiği gelen bilgiler arasında.

(Sabah)

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