  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 10:20
  • |
  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 10:34

Fatih Terim'in sezon sonundaki olası seçim için başkan adayı olacağı iddia edildi

Fatih Terim'in sezon sonundaki olası seçim için başkan adayı olacağı iddia edildi

Paylaş

Galatasaray’da sezon sonunda erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılırken konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fatih Terim’e yakın çevresi ‘ilk seçimde aday ol’ teklifi yaparken tecrübeli teknik adamın bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Galatasaray'da sular bir türlü durulmuyor. Arda Turan'ın Galatasaray'a transferini isteyen Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz ile fikir ayrılığında olduklarını söylemişti. Daha sonra basın açıklamasında bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Fikir ayrılığındaysak ayrı yollarda olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Arda Turan'la ilgili fikir ayrılığına düşen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile başkan Mustafa Cengiz bir kez daha karşı karşıya geliyor.

Devre arasına lider Sivasspor'un 10 puan arkasında giren Galatasaray son haftalarda aldığı galibiyetlerle puan farkını 5'e kadar indirdi. Galatasaray'da saha içindeki yükseliş saha dışına yansımadı. Çalkantılı bir sezon geçiren Galatasaray'da şimdi de müthiş bir iddia kulislerle konuşuluyor.

Sarı-kırmızılılarda sezon sonuna kadar erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Muhalefet bu konuda çok yoğun bir çalışma yürütüyor.

HAYALİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Alınan bilgilere göre Fatih Terim'e yakın çevresi tarafından "İlk seçimde aday ol" teklifi geldi. Daha önce başkanlık hayalini dile getiren Terim'in teklifi kabul ettiği öğrenildi.

17 MİLYON DOLAR SICAK PARA

Tecrübeli hocaya yakın olan ve kulüp içinde etkili bir ismin Terim'in başkan olması halinde 17 milyon dolarlık sıcak parayı kasa kolaylığı adına kullanılması için vereceği belirlendi.

SEZON SONUNDA YAPILSIN!

İmparator'u adaylığa ikna eden kişilerin, takımın şampiyonluk yarışında olumsuz etkilenmemesi adına erken seçimin mayıs sonunda yapılması için de çalıştığı ifade edildi.

ALİ KOÇ'LA HESAPLAŞACAK

Terim aday olursa, büyük ihtimalle Mustafa Cengiz'in karşısına rakip olarak çıkacak. Başkan olması halinde ise büyük gerilim yaşadığı Ali Koç'la daha rahat şekilde hesaplaşacak.

HOCA ADAYI OKAN BURUK

Kulislerde çok çarpıcı bir başka iddia daha konuşuluyor... Fatih Terim'in başkan olması durumunda teknik direktörlüğe getireceği ismi de şimdiden belirlediği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre bu isim Okan Buruk. Tecrübeli hoca, futbolculuk döneminde Terim'le birlikte büyük başarılar yaşamıştı.

TERİM 2013 YILINDA DİVAN ÜYESİ OLDU

Galatasaray'da kaptanlık yapan, ardından teknik adamlık başarılarıyla tarihe adını yazdıran Fatih Terim 2013 yılında da Divan Kurulu Üyesi olmaya hak kazandı.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Maç sonu gerginlik! Ali Koç araya girdi

title

Zeljko Obradovic: Bu mağlubiyet kolay değil

title

Nzonzi'ye 1.5 milyon!

Cedi Osman´ın Efsane Pası Basketbolseverlerden Takdir Gördü

SPOR GÜNDEMİ

Terim görevi bırakıyor! Yer yerinden oynayacak
Terim görevi bırakıyor! Yer yerinden oynayacak

Terim görevi bırakıyor! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray’da sezon sonunda erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılırken konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fatih Terim’e yakın çevresi ‘ilk seçimde aday ol’ teklifi yaparken tecrübeli teknik adamın bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Nzonzi'ye 1.5 milyon!
Nzonzi'ye 1.5 milyon!

Nzonzi'ye 1.5 milyon!

GALATASARAY, Steven Nzonzi’nin 535 bin euroluk alacaklarını da yatırarak Fransız futbolcuyla ilişiğini kesti.

'Başkan sayesinde oldu'
'Başkan sayesinde oldu'

'Başkan sayesinde oldu'

Efes’in ABD’li yıldızının vatandaşlığı onaylandı, Ataman gelişmeyi AKŞAM’a yorumladı: “Larkin’in Türk olmasında Cumhurbaşkanı’nın çok önemli rolü olduğunu belirtmek lazım. Larkin’in Türk olma isteğine pozitif destek verdi ve onun sayesinde bu iş oldu. Çok büyük katkı sağlayacaktır.”

Cengiz Ünder için inanılmaz rakam
Cengiz Ünder için inanılmaz rakam

Cengiz Ünder için inanılmaz rakam

Roma’da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder için İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ve Serie A devi Milan’ın devreye girdiği iddia edildi. Roma, başarılı futbolcudan 40 milyon Euro gelir bekliyor.

Galatasaray'da ilk 11 yine değişiyor
Galatasaray'da ilk 11 yine değişiyor

Galatasaray'da ilk 11 yine değişiyor

Alanyaspor karşısında rotasyonlu kadrodan istediği verimi alamayan Galatasaray’da yine ciddi bir değişiklik hazırlığı var.

Furkan Korkmaz'dan kariyer rekoru
Furkan Korkmaz'dan kariyer rekoru

Furkan Korkmaz'dan kariyer rekoru

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 34 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Memphis Grizzlies'ı 119-107 yendi.

Ryan Donk kendi kaderini çizecek
Ryan Donk kendi kaderini çizecek

Ryan Donk kendi kaderini çizecek

Galatasaray yönetimi, Ryan Donk’un kalan 14 haftada mevcut performansını koruması halinde 33 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.