Fatih Terim'in sezon sonundaki olası seçim için başkan adayı olacağı iddia edildi

Galatasaray’da sezon sonunda erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılırken konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fatih Terim’e yakın çevresi ‘ilk seçimde aday ol’ teklifi yaparken tecrübeli teknik adamın bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Galatasaray'da sular bir türlü durulmuyor. Arda Turan'ın Galatasaray'a transferini isteyen Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz ile fikir ayrılığında olduklarını söylemişti. Daha sonra basın açıklamasında bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Fikir ayrılığındaysak ayrı yollarda olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Arda Turan'la ilgili fikir ayrılığına düşen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile başkan Mustafa Cengiz bir kez daha karşı karşıya geliyor.

Devre arasına lider Sivasspor'un 10 puan arkasında giren Galatasaray son haftalarda aldığı galibiyetlerle puan farkını 5'e kadar indirdi. Galatasaray'da saha içindeki yükseliş saha dışına yansımadı. Çalkantılı bir sezon geçiren Galatasaray'da şimdi de müthiş bir iddia kulislerle konuşuluyor.

Sarı-kırmızılılarda sezon sonuna kadar erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Muhalefet bu konuda çok yoğun bir çalışma yürütüyor.

HAYALİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Alınan bilgilere göre Fatih Terim'e yakın çevresi tarafından "İlk seçimde aday ol" teklifi geldi. Daha önce başkanlık hayalini dile getiren Terim'in teklifi kabul ettiği öğrenildi.

17 MİLYON DOLAR SICAK PARA

Tecrübeli hocaya yakın olan ve kulüp içinde etkili bir ismin Terim'in başkan olması halinde 17 milyon dolarlık sıcak parayı kasa kolaylığı adına kullanılması için vereceği belirlendi.

SEZON SONUNDA YAPILSIN!

İmparator'u adaylığa ikna eden kişilerin, takımın şampiyonluk yarışında olumsuz etkilenmemesi adına erken seçimin mayıs sonunda yapılması için de çalıştığı ifade edildi.

ALİ KOÇ'LA HESAPLAŞACAK

Terim aday olursa, büyük ihtimalle Mustafa Cengiz'in karşısına rakip olarak çıkacak. Başkan olması halinde ise büyük gerilim yaşadığı Ali Koç'la daha rahat şekilde hesaplaşacak.

HOCA ADAYI OKAN BURUK

Kulislerde çok çarpıcı bir başka iddia daha konuşuluyor... Fatih Terim'in başkan olması durumunda teknik direktörlüğe getireceği ismi de şimdiden belirlediği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre bu isim Okan Buruk. Tecrübeli hoca, futbolculuk döneminde Terim'le birlikte büyük başarılar yaşamıştı.

TERİM 2013 YILINDA DİVAN ÜYESİ OLDU

Galatasaray'da kaptanlık yapan, ardından teknik adamlık başarılarıyla tarihe adını yazdıran Fatih Terim 2013 yılında da Divan Kurulu Üyesi olmaya hak kazandı.

(Takvim)