Fatih Terim, Galatasaray yönetiminden Jonas Wind'in transfer edilmesini istedi

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‘Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız' diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden, Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki golcü Jonas Wind'in transferini istedi. Tecrübeli antrenönr, 1.90 boyundaki Danimarkalı forvette Zlatan Ibrahimovic ve Robert Lewandowski potansiyeli olduğunu düşünüyor.

Avrupa futbolunu yakından takip eden Fatih Terim'in yeni favorisi Danimarka Milli Takımı. Avrupa'nın şu anda yükselen değeri olduğuna inanan tecrübeli teknik adam özellikle çalışkanlık ve disiplinleri sayesinde Danimarka'nın Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda başarı kazanacağına inanıyor. Bu yüzden maçlarını sürekli takip ediyor. Nitekim, Danimarka son iki maçında önce İzlanda'yı (3-0) sonra da İngiltere'yi (1-0) deplasmanda yendi.



TERİM’E GÖRE ZLATAN VE LEWANDOWSKİ POTANSİYELİ VAR

"Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız" diyen Terim'in favori Danimarkalısı ise Kopenhag'da oynayan Jonas Wind. Tecrübeli teknik adama göre 21 yaşındaki golcü futbolcuda, Lewandowski, İbrahimovic potansiyeli var.

BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE

Wind'i birçok takımın izlemesi transferi güçlendirse de Terim, yönetimden gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti. Galatasaray'ın yüksek getirisi olan bu tip oyuncuları kadrosuna katmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.