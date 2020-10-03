Fatih Terim, Galatasaray yönetiminden bir kez daha Jean Michael Seri'yi istedi

Galatasaray sezona süper başladıktan sonra Fenerbahçe beraberliği sonrası Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa'ya erken veda etti. Ana hedeflerden biri gidince Aslan'da transfer planları da değişti. Yönetim ile oyuncu alma-satma konusunda arası bozuk olan teknik direktör Fatih Terim geçen haftalarda olduğu gibi tek bir ismi kadrosunda görmek istiyor. O da Jean Michael Seri. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Aslan'da kiralık olarak forma giymişti.
TRANSFERDE DİŞLİ RAKİPLER
Sarı-kırmızılılar, Jean Michael Seri'yi bir kez daha renklerine bağlamak için uğraşırken bu defa Fransa'dan güçlü rakipleri var. Marsilya ve Monaco, Fildişili futbolcuyla yakından ilgileniyor. Özellikle Marsilya, Arsenal'den Matteo Guendouzi'nin transferini gerçekleştiremezse Seri'yi renklerine bağlayabilir. Ancak transfer döneminde sadece Seri'nin adını veren İmparator da 29 yaşındaki futbolcu için ısrarlı. Yönetim de onu almak için uğraşıyor.
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