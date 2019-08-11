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  • 11 Ağustos 2019 Pazar 14:01
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  • 11 Ağustos 2019 Pazar 14:06

Fatih Terim: Galatasaray beni istemezse Fiorentina'ya geri dönmeyi düşünebilirim

Fatih Terim: Galatasaray beni istemezse Fiorentina'ya geri dönmeyi düşünebilirim

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fiorentina'yla bu akşam oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bir gün yeniden İtalya'ya dönebileceğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fiorentina'yla bu akşam oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

İmparator, Fiorentina'dayken birlikte çalıştığı Francesca Toldo, Rui Costa, Tomas Repka, Moreno Torricelli ve Enrico Chisea gibi eski öğrencilerine teşekkür ederken bir gün yeniden İtalyan ekibinin başına geçip geçmeyeceğiyle ilgili soruyaysa "Galatasaray benim ailem. Bir gün beni istemezlerse Fiorentina'ya geri dönmeyi düşünebilirim." şeklinde yanıt verdi.

Fiorentina yöneticisi Joe Barone ile yaptığı görüşmeye de değinen 65 yaşındaki teknik adam, "Kendisiyle Fiorentina hakkında konuştuk. Onu çok başarılı buluyorum. Umarım Fiorentina eski günlerine döner. Zira bu şehir, bunu hak ediyor. Barone'ye görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Yabancı kuralı için çok savaştım"

Terim, İtalya'da yayım yapan Tuttosport gazetesine verdiği röportajda ise A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde yabancı sayısının serbest bırakılması için çok mücadele ettiğini hatırlatarak "Şu anda da Avrupa'da bizi başarıyla temsil eden pek çok Türk futbolcu var ve bundan gurur duyuyorum. Cengiz Ünder, Roma'da her geçen gün daha çok şans buluyor. Hakan Çalhanoğlu'nu da milli takımda ilk kez ben oynattım ve kendisi şimdi Milan'ın önemli yapı taşlarından biri." şeklinde konuştu.

(Fanatik)

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