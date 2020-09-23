Fatih Terim Fenerbahçe derbisini konuşmayı yasakladı

Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim tesislerde Fenerbahçe derbisinin konuşulmasını yasakladı.
Derbiden önce UEFA Avrupa Ligi'nde Hajduk Split ile karşı karşıya geleceklerini ve bu müsabakaya konsantre olunmasını isteyen deneyimli hoca, oyuncularının dikkatini çekti.
Terim'in, Türk Telekom Stadı'nda perşembe günü oynanacak maçta da Bakü'de olduğu gibi rotasyona gideceği ve en 3-4 ismi yedeğe çekerek dinlendireceği ifade edildi.
Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından golcü transferini sonuçlandırmaya çalışan Fenerbahçe'yle ilgili İspanya basınından yeni bir iddia geldi.
Galatasaray'da Fatih Terim, takıma Fenerbahçe derbisi konuşmaya yasak getirdi.
Ligin ilk iki maçında sergilenen oyun ve golcü eksikliği Erol Bulut'u Galatasaray derbisi öncesinde sıkıntıya soktu. Alınacak bir mağlubiyet, tecrübeli teknik adamın kredisini düşürebilir.
Galatasaray'da umduğunu bulamayan Ryan Babel, eski kulübü Beşiktaş'a önerildi, Siyah-Beyazlılar oralı olmadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hajduk Split karşısında da rotasyona gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, böylece Fenerbahçe derbisi öncesinde aslarını da dinlendirmiş olacak.
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta DeAndre Yedlin transferi sonuçlanmak üzere.