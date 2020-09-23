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aksam.com.tr
  • 23 Eylül 2020 Çarşamba 10:30
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Fatih Terim Fenerbahçe derbisini konuşmayı yasakladı

Fatih Terim Fenerbahçe derbisini konuşmayı yasakladı

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Milliyet

Galatasaray'da Fatih Terim, takıma Fenerbahçe derbisi konuşmaya yasak getirdi.

Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim tesislerde Fenerbahçe derbisinin konuşulmasını yasakladı.

Derbiden önce UEFA Avrupa Ligi'nde Hajduk Split ile karşı karşıya geleceklerini ve bu müsabakaya konsantre olunmasını isteyen deneyimli hoca, oyuncularının dikkatini çekti.

Terim'in, Türk Telekom Stadı'nda perşembe günü oynanacak maçta da Bakü'de olduğu gibi rotasyona gideceği ve en 3-4 ismi yedeğe çekerek dinlendireceği ifade edildi.

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