Fatih Terim Falcao ve Diagne arasında kararsız kaldı

Milli arada ülkesi Kolombiya'ya giden ve önceki gün Şili ile oynanan maçta son anlarda beraberliği getiren golü atan Radamel Falcao, çok formda. Galatasaray'da lige de çok iyi bir giriş yapan ancak sonrasındaki Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşılaşmalarında sessiz kalan yıldız forvetin bugün İstanbul'da olması bekleniyor.
Tek forvet sistemine devam edecek olan teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor mücadelesinde ileri uçta kimi oynatacağına Falcao'nun durumuna göre karar verecek. Kolombiya formasıyla eski günlerini hatırlatan Falcao, sadece Şili değil Venezuela karşılaşmasında da görev almıştı.
Sıkı çalıştı...
Fatih Terim, Falcao'nun yorgunluğuna ve fiziksel durumuna bakarak, Diagne ile arasında tercih yapacak. Mbaye Diagne ise Milli arayı Florya'da geçirirken, formayı kapmak için antrenmanlarda sıkı çalıştı.
Galatasaray yönetimi, Brezilyalı stoper Marcao ile yeni sözleşme kararı aldı. Başarılı savunmacı yeni kontratı kabul etmezse devre arasında yollar ayrılacak.
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Transferin son gününe kadar Beşiktaş'ın gündeminde olan ancak son anda İtalyan ekibi Verona'ya transfer olan Hırvat golcü Nikola Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, oyuncusunun transfer süreciyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
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