Fatih Terim, Falcao için sarfettiği 'müsait olursa oynatmak isterim' sözleriyle ne demek istedi?

Ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Kolombiyalı için, "Müsait olursa oynatmak isterim. Nasıl oynatacağız bilmiyorum fakat uğraşacağız" diyen tecrübeli hocanın bu açıklamaları kamuoyunda 'Falcao'ya imalı gönderme' olarak yorumlandı. 'Galatasaray'da yeni bir kriz mi doğuyor?' dedirten bu sözleri, Levent Tüzemen masaya yatırdı.

TÜZEMEN: "TARAFTARI KARŞISINA ALMAZ"

"Falcao, Galatasaray'a gelirken Monaco'da hiç maça çıkmadı. Sezon öncesi kampını da Copa America maçları nedeniyle kaçırdı. Galatasaray taraftarından gördüğü sevgiden dolayı özellikle PSG maçında kendisini fazlasıyla zorladı. Falcao'nun aşil tendonunda bir sakatlığı olduğu söyleniyor. Yaşını da düşünürsek tam iyileşmeden oynatmak gelecek maçları da kaçırmasına neden olabilir.

Terim'in kullandığı 'müsait' kelimesi aslında sakatlığı izin verirse anlamına geliyor. Çünkü Terim, basın toplantısında oyuncunun oynamak için çaba sarf ettiğini de dile getirdi. Bu kadar gövdeli ve yönetimin çok uğraştığı bir transferi Terim, çöp haline getirmez ve taraftarı da karşısına almaz. Ama ciddi bir sakatlığı varsa ve uzun sürecekse transferde rol oynayan yöneticiler ağır eleştiriye uğrarlar."

361 DAKİKADA 1 GOL

Büyük uğraşlar sonunda transfer edilen ve yıllık 5 milyon Euro kazanan Falcao şu ana kadar Galatasaray'da 361 dakikada forma giydi ve sadece bir gol atabildi. Şampiyonlar Ligi'nde 180 dakika süre aldığı Club Brugge ve PSG maçlarında ağları havalandıramayan 33 yaşındaki golcü, ligde ise sadece Kasımpaşa karşısında golü bulabildi.

(Sabah)