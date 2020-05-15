Fatih Terim: En güvenli ülke Türkiye

Koronavirüs sürecinden bahseden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Oyuncularıma en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek gitmemelerini istedim. Şu an ne kadar haklı olduğumuz ortada” dedi.

AKŞAM



G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, “Ahmet Nur Çebi’yi aradım ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Dünya sağlık sistemi, kendini kanıtlamış en iyi ülkeler arasında olduğumuzu kabul ediyor. Oyuncularıma en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek gitmemelerini istedim. Şu an ne kadar haklı olduğumuz ortada. Testimin pozitif olduğuna bile inanmadılar. Liglerin oynanmaması belki de en son istek. Ancak oynayacaksak doğru zamanda, maksimum tedbirlerin alındığı zamanda ligleri oynamalıyız” dedi.