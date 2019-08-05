Fatih Terim Emre Mor'la özel görüştü: Aferin oğlum, süper başladın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Panathinaikos maçı sonrası Emre Mor ile özel görüştü.

Yeni Aslan Emre Mor, Panathinaikos maçındaki performansıyla taraftarların gözünün pasını sildi.

Sosyal medyadaki yorumlarda genç yıldızın yürüyerek adam geçtiği ve etkileyici bir performans sergilediği belirtiliyor.

Panathinaikos maçı sonrasında Fatih Terim'in Emre Mor ile özel bir görüşme yaptığı ve kendisini tebrik ettiği öğrenildi.

Terim, "Aferin oğlum... Süper başladın. Eksiklerin var ama bunları gidereceğiz. Biraz daha kollektif oynamalısın" dedi.

(Sabah)