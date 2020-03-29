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  • 29 Mart 2020 Pazar 09:50
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  • 29 Mart 2020 Pazar 09:50

Fatih Terim emekli mi olacak?

Fatih Terim emekli mi olacak"

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Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in iyileştikten sonra emekli olacağı iddia edildi. Peki Terim emekli olacak mı? İşte Fatih Terim cephesinden son dakika bilgileri...

Fatih Terim hastanede corona virüsü belasıyla savaş veriyor… Spor dünyası deneyimli teknik adama destek yollarken, Terim de sosyal medyadan yaptığı açıklamada daha iyi olacağının mesajını vermişti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in tedavisinin sona ermesinin ardından görevi bırakacağı ve emekli olacağı iddia edilmişti. Ancak gelen bilgilere göre deneyimli teknik adamın böyle bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.

EMEKLİLİĞE DAHA ÇOK VAR

Fatih Terim'in hastalığını atlatmasından sonra kariyerine nokta koyarak emeklilik kararı alacağı iddia edilmişti. Ancak tecrübeli hocanın böyle bir fikrinin olmadığı, iyileşir iyileşmez Florya'ya döneceği ifade edildi. Bu durum taraftarları memnun etti.

FATİH TERİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray için çalışmalarını da sürdürüyor. Yöneticiler, teknik ekip ve scout ekibi sürekli temas halinde bulunan tecrübeli teknik adam, FIFA'nın almayı düşündüğü maaş indirimi kararını da masaya yatırdı. Terim'in futbolun durduğu bu noktada önce kendi maaşından indirim yaparak oyuncularına örnek olacak. (Sabah)

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Fatih Terim emekli mi olacak?
Fatih Terim emekli mi olacak?

Fatih Terim emekli mi olacak?

Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in iyileştikten sonra emekli olacağı iddia edildi. Peki Terim emekli olacak mı? İşte Fatih Terim cephesinden son dakika bilgileri...

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