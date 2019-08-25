Fatih Terim doktorların uyarısına rağmen takımının başında

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu bitirdi Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu bitirdi Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu Luiz Gustavo koptu geliyor. Brezilyalı ön libero ile anlaşan sarı-lacivertliler, Marsilya'nın inadını da 5.5 milyon Euro'luk bonservis teklifiyle kırmayı başardı. Resmi imzaların atılması artık an meselesi.

Fatih Terim yönetimden takviye istedi Fatih Terim yönetimden takviye istedi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yönetimden stoper istediğini iletti.

Beşiktaş'tan orta sahaya yıldız transfer Beşiktaş'tan orta sahaya yıldız transfer Beşiktaş'ın, Southampton forması giyen Mario Lemina'yı kiralamak için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de defansa Norveçli joker Fenerbahçe'de defansa Norveçli joker Zanka'nın yanına kaliteli bir oyuncu arayan F.Bahçe’nin, Hoffenheim’da top koşturan Havard Nordtveit’i gündemine aldığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta iki yıldız daha topun ağzında Beşiktaş'ta iki yıldız daha topun ağzında Beşiktaş'ta yönetimin Ricardo Quaresma dışında takımdan başka isimleri de göndermeye hazırlandığı öğrenildi.

Fatih Terim doktorların uyarısını dikkate almadı Fatih Terim doktorların uyarısını dikkate almadı Bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçiren Fatih Terim, doktorların uyarısına rağmen Konyaspor maçında takımının başında olmak istedi.