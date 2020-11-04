Fatih Terim devre arası transfer listesinin ilk sırasına yine Onyekuru'yu yazdı

Sarı-Kırmızılılarda 2018-19 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve Süper Lig ile Türkiye Kupası zaferlerini yaşayan Henry Onyekuru (O dönemki performansı 44 maçta 16 gol, 6 asist), geçen sezon ise Monaco’dan devre arasında kiralanmıştı.
DEVRE ARASINDA TÜM KOZLAR OYNANACAK
Cim Bom’un şampiyonluk yolundaki en önemli kozlarından biri olan Onyekuru, salgın sebebiyle ligin durması ve yeniden başlamasıyla birlikte 3 maça çıktıktan sonra kiralık sözleşmesi bittiği için Fransız ekibi tarafından geri çağrılmıştı. Bu sezon Monaco’da teknik direktör Niko Kovac tarafından 4 maçta oynatıldıktan sonra 19 Eylül 2020’de 2-1 kaybedilen Rennes karşılaşmasından beri süre verilmeyen Nijeryalı oyuncu için Cim Bom, devre arasında tüm kozlarını oynayacak.
TERİM, DEVRE ARASI TRANSFER LİSTESİNİN İLK SIRASINA ONYEKURU’YU KOYDU
Teknik direktör Fatih Terim, ısrarla kanat istiyor ve topu hücuma çabucak taşıyacak bir oyuncu arıyor. Bu sorunu çözmesi halinde taşların büyük oranda yerine oturacağını düşünen Terim, devre arasındaki transfer listesinde 1 numaraya Onyekuru’yu koydu. Nijeryalı futbolcu, Cim Bom’a geri dönmeyi çok istiyor. Sık sık Terim’le görüşen yıldız futbolcunun, kiralık olarak yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek adına iyi haberleri şimdiden dört gözle beklediği belirtildi.
Devre arası transfer dönemine yoğunlaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında yine Henry Onyekuru yer alıyor.
7 haftası geride kalan ligde penaltılar ve kartların yoğunluğu gözlerden kaçmadı. Hakemler, bugüne kadar kritik kararlara imza attı. Ligde lehine en çok penaltı çalınan takımlar Fenerbahçe ve Karagümrük oldu. Antalyaspor ise gördüğü 4 kırmızı kartla zirveye çıktı!
Fenerbahçe, Antalyaspor'u son bölümlerdeki penaltı golüyle mağlup etti. Kaçan birçok pozisyona rağmen takımın panik yapmaması gözlerden kaçmadı.
Marcao ve Saracchi'nin Sivas maçına yetişememesi nedeniyle Terim farklı bir 11'le sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adam stoperde Donk'a, sol bekte ise Linnes'e şans tanıyacak. Terim, Feghouli ile ilgili kararını verdi.
Fenerbahçe'de Caner Erkin Antalya maçında rekor sayıda orta yaptı. Bunların gol olmaması ise eleştiri getirdi. Erol Bulut ise aksini düşünüyor.
Gaziantep Futbol Kulübü'nün deneyimli file bekçisi Günay Güvenç, cuma günü evlerinde oynayacakları Beşiktaş maçını dört gözle beklediklerini belirterek, 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi.