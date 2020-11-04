Fatih Terim devre arası transfer listesinin ilk sırasına yine Onyekuru'yu yazdı

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Devre arası transfer dönemine yoğunlaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında yine Henry Onyekuru yer alıyor.

Sarı-Kırmızılılarda 2018-19 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve Süper Lig ile Türkiye Kupası zaferlerini yaşayan Henry Onyekuru (O dönemki performansı 44 maçta 16 gol, 6 asist), geçen sezon ise Monaco’dan devre arasında kiralanmıştı.



DEVRE ARASINDA TÜM KOZLAR OYNANACAK

Cim Bom’un şampiyonluk yolundaki en önemli kozlarından biri olan Onyekuru, salgın sebebiyle ligin durması ve yeniden başlamasıyla birlikte 3 maça çıktıktan sonra kiralık sözleşmesi bittiği için Fransız ekibi tarafından geri çağrılmıştı. Bu sezon Monaco’da teknik direktör Niko Kovac tarafından 4 maçta oynatıldıktan sonra 19 Eylül 2020’de 2-1 kaybedilen Rennes karşılaşmasından beri süre verilmeyen Nijeryalı oyuncu için Cim Bom, devre arasında tüm kozlarını oynayacak.

TERİM, DEVRE ARASI TRANSFER LİSTESİNİN İLK SIRASINA ONYEKURU’YU KOYDU

Teknik direktör Fatih Terim, ısrarla kanat istiyor ve topu hücuma çabucak taşıyacak bir oyuncu arıyor. Bu sorunu çözmesi halinde taşların büyük oranda yerine oturacağını düşünen Terim, devre arasındaki transfer listesinde 1 numaraya Onyekuru’yu koydu. Nijeryalı futbolcu, Cim Bom’a geri dönmeyi çok istiyor. Sık sık Terim’le görüşen yıldız futbolcunun, kiralık olarak yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek adına iyi haberleri şimdiden dört gözle beklediği belirtildi.