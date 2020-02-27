Fatih Terim derbideki gibi Gençlerbirliği maçına da futbolcularını tek tek hazırlayacak

Takımını Fenerbahçe derbisine tek tek ev ödevi vererek hazırlayan ve Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son veren Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı öncesi bu kez bire bir görüşmelerle oyuncularını motive etmeye çalışıyor.

Galatasaray, Kadıköy deplasmanında 20 yıl aradan sonra galip gelirken Fenerbahçe zaferinin baş mimarı olarak gösterilen teknik direktör Fatih Terim, ara vermeden çalışmalarına devam ediyor.

Derbi öncesi tüm oyuncularına tek tek ev ödevi veren ve Fenerbahçe'nin tüm zaaflarını belirleyerek, 3-1'lik galibiyeti getiren taktik kurguyu oluşturan Fatih hoca, Gençlerbirliği sınavına da takımını aynı heyecanla hazırlıyor ancak bu kez takıma ev ödevi yok, Terim Florya'daki idmanlarda oyuncularıyla bire bir görüşmelerde bulunarak onları rehavetten uzak tutmaya ve motive etmeye çalışıyor.

(Takvim)