Fatih Terim derbide Vedat Muriqi'yi durdurma görevini Christian Luyindama'ya verdi

Adam markajından ziyade takım oyununa odaklı olan Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde ezberi bozacak. Fenerbahçe'nin formda golcüsü Vedat Muriqi'yi uzun boyu ve güçlü fiziği sebebiyle Christian Luyindama tutacak. Sarı-kırmızılı savunma oyuncusu önceki maçlarda olduğu gibi topla fazla öne de çıkamayacak.

U19 TAKIMIYLA TAKTİK PROVA

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde salı günü yapılan antrenmanın ilk bölümünde salonda core stabilizasyon hareketleri gerçekleştirildi. Daha sonra son lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleri ve kumda kuvvet çalışması üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

(Türkiye)