Fatih Terim derbi öncesi çift forvete dönüyor

Falcao'nun yeteri kadar boş alan bulamadığını düşünen deneyimli çalıştırıcı, Andone ile birlikte forma giymesi halinde Kolombiyalı oyuncun ilerde yalnız kalmayacağına inanıyor.

Orta alanda yine Nzonzi, Seri ve Lemina'ya görev verecek olan deneyimli teknik adam, Feghouli dışında Club Brugge maçının ayn kadrosuyla sahaya çıkacak.

Feghouli'nin yerine ise Andone'nin forma giymesi bekleniyor. Ancak İmparator 4-4-2'den vazgeçerse sağ kanatta Emre Mor maça başlayacak.

Görev alması halinde ise Andone, ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı terletecek.

(Habertürk)