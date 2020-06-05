Fatih Terim çok istiyordu... Galatasaray'a kötü haber menajerinden geldi

Galatasaray ile adı anılan Belçika ekibi Kortrijk'in 21 yaşındaki genç yıldızı Terem Moffi için açıklama geldi.
Kortrijk Genel Menajeri Matthias Leterme, Terem Moffi'yi Galatasaray'ın istediğine dair çıkan haberler üzerine, "Terem Moffi, çok örnek bir genç. Kendisini çok geliştirecek, çok önemli yerlere gelecek. Ancak, bizimle daha 10 maça bile çıkmadı. Onu, bu kadar kısa süre içerisinde satmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
7 MAÇTA PARLADI
21 yaşındaki 1.88 boyundaki Nijeryalı forvet Terem Moffi, bu sezon Belçika Jupiler League'de oynadığı 7 maçta 4 gol attı ve performansıyla heyecan yarattı.
Birçok kulübün dikkatini çeken Terem Moffi için Galatasaray dışında Fransa'dan Saint-Etienne ve Belçika'dan Anderlecht'in de ciddi şekilde ilgilendiği basına yansıdı.
2023'e kadar Kortrijk ile sözleşmesi bulunan Moffi, Ocak 2020'de 150 bin euro karşılığı Litvanya ekibi Riteriai'den transfer edildi.
Fenerbahçe'nin, 5 sezondur Portekiz kulübü Braga forması giyen Wilson Eduardo transferinde temaslara başladığı iddia edildi.
Beşiktaş, Premier Ligi kulübü Wolverhampton'dan ayrılan ve serbest durumda bulunan Nijeryalı forvet Bright Enobakhare'nin transferi için Yunan ekibi AEK ile yarıştığı iddia edildi.
Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in de listesinde yer alan Terem Moffi için Aslan'a kötü haber geldi.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu Lemi Çelik, Chelsea'nin Uğurcan Çakır için 30 milyon euroyu gözden çıkardığını söyledi. Bu da güncel kurla yaklaşık 200 milyon Türk Lirası demek. Eğer transfer gerçekleşirse Uğurcan Çakır, Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeliyle yuvadan uçacak...
TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy'un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye'ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor" dedi.
Fenerbahçe'nin 1928 Bucaspor'dan kadrosuna kattığı genç golcü Barış Sungur'la ilgili bir resmi açıklama daha geldi. İzmir ekibinin başkanı Cihan Aktaş, “Barış Sungur'un transferinde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Barış 1 yıl takımımızda kiralık olarak forma giyecek. Fakat Barış'ı Fenerbahçe sezon içerisinde istediği zaman takımına çağırabilir. Barış'ın ikinci satışından %20 pay alacağız” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Hırvat teknik adam, uçuş yasakları kalkar kalkmaz İstanbul'a gelecek.