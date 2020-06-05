Fatih Terim çok istiyordu... Galatasaray'a kötü haber menajerinden geldi

Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in de listesinde yer alan Terem Moffi için Aslan'a kötü haber geldi.

Galatasaray ile adı anılan Belçika ekibi Kortrijk'in 21 yaşındaki genç yıldızı Terem Moffi için açıklama geldi.

Kortrijk Genel Menajeri Matthias Leterme, Terem Moffi'yi Galatasaray'ın istediğine dair çıkan haberler üzerine, "Terem Moffi, çok örnek bir genç. Kendisini çok geliştirecek, çok önemli yerlere gelecek. Ancak, bizimle daha 10 maça bile çıkmadı. Onu, bu kadar kısa süre içerisinde satmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

7 MAÇTA PARLADI

21 yaşındaki 1.88 boyundaki Nijeryalı forvet Terem Moffi, bu sezon Belçika Jupiler League'de oynadığı 7 maçta 4 gol attı ve performansıyla heyecan yarattı.

Birçok kulübün dikkatini çeken Terem Moffi için Galatasaray dışında Fransa'dan Saint-Etienne ve Belçika'dan Anderlecht'in de ciddi şekilde ilgilendiği basına yansıdı.

2023'e kadar Kortrijk ile sözleşmesi bulunan Moffi, Ocak 2020'de 150 bin euro karşılığı Litvanya ekibi Riteriai'den transfer edildi.