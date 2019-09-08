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  3. Fatih Terim iç saha maçlarına çift forvetle çıkma kararı aldı

Fatih Terim iç saha maçlarına çift forvetle çıkma kararı aldı

Fatih Terim iç saha maçlarına çift forvetle çıkma kararı aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Radamel Falcao ve Florin Andone transferlerinden sonra çift forvet ile oynamanın hesaplarını yapıyor. Tecrübeli teknik adam, iç saha maçlarına iki forvetle çıkacak.

Transfer dönemini forvet takviyeleri ile noktalayan Galatasaray'da Fatih Terim iki forvet ile oynamanın hesaplarını yapıyor.

2011- 13 arasında çift forvet sistemi ile 2 zafer yaşayan ancak 2017'deki dönüşünden bu yana çift forvetli oyuna geçemeyen Terim, aradığı ortamı yeniden buldu.

Radamel Falcao ve Andone'yi de kadrosuna alan deneyimli teknik adam ligdeki iç saha maçlarında çift forvet ile oynayacak. Rakibe ve oyuncuların formuna göre Andone ve Babel, Falcao'nun partneri olarak planlanırken Adem Büyük de kulübedeki joker olacak.

SERI FORMAYI KAPTIRDI LEMINA OYNAYACAK!

Fulham'dan transfer edilen Seri'nin sezona kötü başlaması sonrasında teknik heyet de harekete geçti. İtalyan kondisyoner Bartali, Fildişili oyuncunun durumunu beğenmezken milli arada özel programa soktu.

Seri'nin bu durumu sonrasında Kasımpaşa maçı için de Lemina'ya gün doğdu. Ligdeki ilk maçta teknik heyet Lemina ile Nzonzi'yi orta sahada birlikte oynatacak.

(Sabah)

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