Fatih Terim: 'Caner de olur Hasan Ali de'

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu kovalayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim, Saracchi'nin yanına bir sol bek daha istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadro yapısını oluşturma kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

BİR SOL BEK DAHA

Ajansspor'un haberine göre, 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi gelecek sezonda takımda olacak fakat teknik direktör Fatih Terim, bir sol bek daha istiyor.

Ömer Bayram'ı sol önde ve merkez orta sahada alternatif olarak gören tecrübeli teknik adam şu an kiralık olarak Kayseri'de bulunan Emre Taşdemir'i ise yeterli bulmuyor.

KURMAYLARI TERİM'E SORDU!

Buna göre sol bek harekatına başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar Fatih Terim'e kritik bir soru sordu.

An itibarıyla sezon sonu boşa çıkacak olan Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'ın gündemine girdi.

"CANER DE OLUR HASAN ALİ DE"

Galatasaray'da transferi yöneten yetkililer Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin, Fenerbahçe ile henüz kontrat tazelemeyen Hasan Ali Kaldırım arasında bir tercihi olup olmadığını Terim'e sorarken, imparator "İki isim de olur, ikisi de takıma katkı verebilecek oyuncular" cevabını verdi.

Galatasaray yönetimi iki milli oyuncudan birini sarı-kırmızılı takıma kazandırmaya çalışacak.

Öte yandan Göztepeli Berkan Emir de alternatifler arasında. (A Spor)