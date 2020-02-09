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aksam.com.tr
  • 09 Şubat 2020 Pazar 21:42
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  • 09 Şubat 2020 Pazar 21:42

Fatih Terim: Bugünü unutmam!

Fatih Terim: Bugünü unutmam!

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Süper Lig 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Bu oyunun karşılığı daha farklı sonuç olabilirdi ama oyuncularımın tutumundan, oynadığımız oyundan ve 3 puandan memnunum. Mesele hem hücumu, hem savunmayı yapabilmek. Son haftalarda bu anlamda iyi gidiyoruz. İnşallah gol yemeden gideriz.

"KASIMPAŞA DİRENÇLİ BİR TAKIM"

Bugün dirençli bir Kasımpaşa karşısında kolay galibiyete ulaşmak önemliydi. Hatta daha farklı kazanabilirdik. Çok fazla gol pozisyonu vermemek önemliydi. Bazen rakiplerinizin puan kaybettiği haftalarda psikolojik olarak o etki içinde enteresan sonuçlar alabiliyorsunuz. Zor oluyor. Ancak istek, arzu, iştah, pozisyon zenginliği hepsi vardı.

"ŞAMPİYONLUĞUN HER TÜRLÜSÜ HOŞTUR"

Fatih Terim şampiyonluk yarışı hakkında, "Şampiyonluğun her türlüsü hoştur, güzeldir. Öyle de olursa ben de bugünü unutmam." diye konuştu.

"TOPLA ÇIKIŞLARDA HATALARIMIZ OLDU AMA HALLETTİK"

Bugün eğer topla çıkışlarda hata varsa çok azdır ama risk almadığımızda bir şey olmuyor. Çıkarken birkaç kez kaptırdığımız toplar oldu. Bizim için tehlikeli ama çabuk toparlanarak hallettik. Tabi olmaması daha iyi. Zaman zaman bu hatalar yapılacak. 2 ve 3. bölgede oyun anlayışımızı desteklemek için bunu yapmak zorundayız.

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