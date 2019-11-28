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Fatih Terim: Bu oyun bizi şampiyon yapar

Fatih Terim: Bu oyun bizi şampiyon yapar

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Brugge maçında sergilenen performanstan memnun kaldı.

Sezon başından bu yana büyük bir baskı altında olan ve hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Avrupa'ya veda ederek büyük bir gelir kapısından da oldu. Şampiyonlar Ligi'nde performans odaklı olarak şu ana kadar sadece 1 milyon 800 bin euro kazanan Galatasaray, hem ekonomik anlamda hem de sportif anlamda ayakta kalabilmek için bu sezon bir kez daha Süper Lig şampiyonluğunu elde etmek zorunda.

Şampiyonlar Ligi'nde santra yapılmadan bu sezon 36 milyon euroyu kasasına koyan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de şamiyon olamazsa ortalama 40 milyon euroya da dayanan gelirden de olacak ve yeni sezona büyük bir sıkıntı ile başlayacak. Harcamalarını ve giderlerini Şampiyonlar Ligi'ne göre planlayan sarı-kırmızılı yönetim, olası bir şampiyonluk hüsranı sonrasında "mali ve sportif anlamda da" küçülmeye gitmek zorunda kalacak ve bu durumdan Fatih Terim ve futbolcular da direkt olarak etkilenecek.

Süper Lig'de lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim de futbolcular ile yaptığı son görüşmede "şampiyonluk" üzerine konuştu. Galatasaray'ın yaşadığı tüm zorluklar, tüm şansızlıklara rağmen son ana kadar şampiyonluk için mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Terim, Brugge maçında sergilenen performansın sezon geneline yayılmasını talep etti.

Brugge karşısında oynanan agresif futbolun sezon geneline yayılması durumunda şampiyonluk için her şeyin daha kolay olacağını vurgulayan Terim, "Bu oyun doğru oyun, bu oyun bizi şampiyon yapar! Galatasaray hırsın, fedakarlığın, mücadelenin, pes etmemenin sembolüdür. Her şampiyonluğu böyle kazandın, bundan sonra da böyle kazanacağız" şeklinde bir konuşma yaptı.

Ara transfer dönemine en az puan kaybıyla girmek isteyen Fatih Terim, Ocak ayındaki yol haritasını da belirledi. FFP anlaşmasından dolayı futbolcu satmadan bonservisli oyuncu transferi yapamayan Galatasaray'da satış potansiteli olan iki isim var; Belhanda ve Sofiane Feghouli.

Belhanda'yı öncelikli olarak elden çıkartmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer döneminde "10 numara" transferinin yanı sıra Monaco'dan Henry Onyekuru'nun da kiralık transferi için büyük bir çaba sarfediyor.

(Sporx)


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