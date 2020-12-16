Fatih Terim: 'Bu hakemlerden daha fazla olmalı'

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi ve son 16'ya kaldı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "İstekten, coşkudan memnunum ama herkes de farklı sonuç bekliyor. Bazen sonuç odaklı oynamak önemlidir. Geçen sene burada elendik o yüzden Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz, kimse vermiyoruz zannetmesin. Türkiye Ligi önemli ama Türkiye Kupası da önemlidir" dedi.
Karşılaşmanın hakemine de değinen Terim, "Genç bir hakemimizi gördük bugün, onu da tebrik ediyorum. Az düdük çalan, oynamaya müsaade eden bir hakem vardı, inşallah onlardan da fazla olur, Türk futboluna daha fazla katkı sağlarlar" ifadelerini kullandı.
Terim, Galatasaray taraftarına da bir mesaj yollayarak "Belki burada taraftarımız yok ama hepsi kalbimizde, bizler için kalplerinin attığını biliyoruz" diye konuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Beşiktaş, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin gündemi ve takımın son durumu üzerine FB TV'ye açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Bursaspor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1, normal süresi ise 3-3 sona erdi. Maçın son anlarında attığı golle karşılaşmanın uzamasını sağlayan Bursaspor, uzatmanın ilk devresinde bulduğu golle de 4-3 öne geçti. Göztepe, 4-4'ü yakalasa da Bursaspor, uzatmanın son anlarında bir kez daha öne geçti ve maçtan 5-4 galip ayrıldı.
THY Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Olimpia Milano'ya 79-71 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sezonki 9. kez yenilgiye uğradı.
Süper Lig'de ertelenen 6. hafta maçında MKE Ankaragücü konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Ev sahibi ekip ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.